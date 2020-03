Appel de la décision de retirer le titre à Tigre Jiménez

Notimex

La décision de retirer le titre au boxeur mexicain Alejandra Jiménez et de réintégrer le champion américain Franchon Crews en tant que champion a été précipitée par l’Organisation mondiale de la boxe (WBO), pour laquelle il sera fait appel.

Cela a été déclaré par le promoteur du Tigre, Pepe Gómez, qui a déclaré que la pression des avocats américains pourrait influencer la décision de l’agence basée à San Juan, Porto Rico.

Nous ferons appel de cette résolution de l’OMB car pour nous elle a été précipitée: nous n’avons pas eu le droit de présenter notre documentation pour défendre Jiménez, a déclaré le propriétaire de Cancún Boxing.

La Tigre a détrôné Franchon le 11 janvier à San Antonio, au Texas, mais deux semaines plus tard, un test positif a été révélé par le Mexicain dans un contrôle antidopage pour le stanozolol, ce qui a été confirmé avec l’ouverture de l’échantillon B.

Cependant, le boxeur mexicain est sûr de son innocence et que c’est une erreur de laboratoire qui a provoqué le positif. Le boxeur et Gómez affirment tous deux avoir la documentation pour le prouver et qu’ils sont selon les horaires fixés.

La décision a été prématurée, je ne les comprends pas et elle est sous la pression des avocats de Franchon qui tiennent compte du résultat que la Commission du Texas a donné de suspendre Alejandra pendant 90 jours et de déclarer un deuil sans décision, ce dont le Mexicain fera appel.

En attendant que le Texas leur donne une date pour apporter des documents et prouver l’innocence du Tigre, le promoteur a déclaré qu’il ne se laisserait faire pression par aucun corps, car à la fin la vérité éclatera et s’ils se rencontrent à nouveau, il est sûr qu’Alejandra reviendra à prévaloir.

