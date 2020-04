Appel sincère du Dr NYC ER aux athlètes professionnels

Marshall Leonard est un médecin des urgences à New York qui travaille en première ligne dans une ville formidable qui est actuellement très durement touchée par la pandémie de coronavirus.

Il est également un ancien athlète professionnel qui a joué pour la révolution de la Nouvelle-Angleterre de 2002 à 2007.

Mercredi soir, Leonard est apparu sur le SportsCenter de Scott Van Pelt – qui continue à être un grand spectacle réfléchi en ces temps difficiles sans sport – et a partagé un message à tous les athlètes qui ne jouent pas actuellement.

Leonard a expliqué à quel point le sport manquant est difficile pour les médecins et les infirmières, qui avaient l’habitude de se détendre après de longs quarts de travail en lançant un jeu et en oubliant la vie pendant un certain temps.

Il a transmis ce message aux athlètes professionnels et autres et cela m’a donné des frissons:

Il a dit:

Utilisez ce temps – et je sais que c’est complètement gênant – utilisez ce temps pour vous maintenir dans la forme possible, car quand cela est fait, je vous le dis tout de suite, nous avons besoin de vous. Nous faisons ce que nous faisons maintenant, mais après cela, nous aurons besoin de vous parce que nous allons vouloir regarder ces matchs à un niveau élevé.

Leonard et tous les travailleurs de la santé sont les vrais héros et ils le prouvent encore une fois en cette période très difficile pour la nation et le monde.

Avec un peu de chance, quelque part plus tard, les choses redeviendront «normales» et ils pourront s’asseoir sur le canapé et regarder un match.

.