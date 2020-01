applaudir la Rubiales King Cup

Iker Casillasqui avait sonné en tant que candidat à la présidence de la Fédération espagnole de football, a a applaudi publiquement l’une des mesures les plus importantes de Luis Rubiales à la tête de la plus haute organisation espagnole de football. Le gardien de but a clairement indiqué qu’il aimait la nouvelle Copa del Rey et l’a rendue publique sur les réseaux sociaux.

J’aime ce format de Copa del Rey. Plus excitant. Plus important. Et toi?

– Iker Casillas (@IkerCasillas) 24 janvier 2020

Le gardien de but Il a fait cette déclaration juste avant le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey qui a encadré le Real Madrid en duel avec le Real Zaragoza et le Barça mesurant avec Leganés.

Boîtes, qui a rencontré ces derniers jours des joueurs comme Puyol ou Iniesta, Il calcule le soutien possible à sa motion en tant que président. Le gardien de but a constaté que le temps et le manque d’expérience jouent contre lui pour reprendre Rubiales, bien qu’il soit surprenant qu’il soutienne l’un des principaux changements promus par le manager de Grenade.

La Copa del Rey dans son format actuel a permis aux petits clubs de donner plus de surprises Lorsque l’élimination d’un match a été jouée, elle a publié des dates pour les plus grandes équipes et a permis à la Super Coupe d’Espagne de relancer en Arabie saoudite.