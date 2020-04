Après avoir été empêchée d’aller à Tokyo, Carolina Valencia regarde vers Paris 2024

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Samedi 18 avril 2020, p. a11

Les Jeux Olympiques, à Paris 2024, continuent d’être l’un des objectifs de l’haltérophile Carolina Valencia, empêchée de chercher un billet pour Tokyo lorsqu’elle a été suspendue pour dopage jusqu’en 2023, ce qui attribue aux conflits politiques au sein de la Fédération mexicaine d’haltérophilie, que le Il a été sanctionné après avoir été testé positif pour une substance interdite qui a été utilisée lors d’une chirurgie esthétique du nez qu’il a subi vers la fin de 2018 et qui, selon lui, n’a jamais été reconnu comme un médicament qui n’a pas amélioré ses performances.

Je suis champion d’Amérique centrale et panaméricaine; ma dernière étape est les Jeux olympiques. Mon corps va bien, je n’ai subi aucune blessure, je me sens préparé et j’ai encore les marques pour pouvoir faire face à un cycle olympique complet, a déclaré fermement l’haltérophile de 35 ans, qui encourt la deuxième sanction pour dopage.

Carolina assure qu’elle n’a pas été la seule touchée par la Fédération, avec laquelle d’autres haltérophiles ont été confrontés à des conflits et à un manque de soutien, parmi lesquels elle cite Luz Acosta, Damaris Aguirre, Lino Montes et, dans le cas le plus proche, son mari, Bredni. Roque, qui sera désormais en mesure de se qualifier pour Tokyo 2021, puisque la sanction qui lui avait été infligée a été envisagée lorsqu’elle a été tenue pour responsable en tant qu’entraîneuse lorsqu’elle a été testée positive, lors d’un traditionnel concours de fin d’année organisé à San Luis. Potosí, en 2018.

Carolina a montré que l’introduction de cette substance dans son corps, un diurétique considéré comme un masque, était une erreur personnelle, permettant à Roque – cinquième place olympique à Rio 2016 – d’être dégagée de toute responsabilité.

▲ L’haltérophile, sanctionné pour dopage, est le champion d’Amérique centrale et panaméricain.Photo Conade

C’est la deuxième punition qui laisse la Caroline hors des compétitions internationales. La première remonte à 2013, après avoir obtenu trois médailles de bronze dans la division des 48 kilogrammes du Championnat du monde, juste au cours desquelles elle aurait été testée positive avec le stanozolol et la boldénone, et bien qu’elle ait perdu ces médailles et aussi deux ans de recherche, l’haltérophile Il a imposé une sanction plus sévère pour les incohérences dans le processus.

J’ai toujours été passionné par les poids, malgré tous les conflits qui ont eu lieu avec la Fédération et d’autres à caractère politique. Je suis toujours concentré, maintenant que nous sommes en pause dans toutes les joutes internationales, cela a été un avantage pour de nombreux athlètes, pour d’autres, leurs compétitions ont été restreintes comme prévu, mais pour la plupart, cela signifie que c’est l’occasion de se concentrer davantage sur Tokyo , a noté le Quintana Roo.

À l’approche de la fin de sa sanction, qui aura lieu le 8 janvier 2023, l’haltériste s’entraîne et se visualise comme si elle participerait à la compétition lorsque le sport mondial serait réactivé. Il enseigne et participe à des actes de cross-fit, dans son gymnase, et maintenant en ligne, d’où il encourage ses élèves et ceux qui rejoignent cette proposition d’activation physique.

