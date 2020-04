“Après la crise cardiaque, j’avais peur de marcher, de dormir …”

Près d’un an après l’un des épisodes les plus dramatiques de sa vie, Iker Casillas Il a passé en revue sa vie et l’approche qu’il fait après avoir un infarctus aigu du myocarde, dont il est joyeusement récupéré. L’ancien gardien de but du Real Madrid et l’équipe espagnole ont évoqué ce qui s’était passé au programme de son club, le FC Porto à domicile.

«Certaines choses ont changé, principalement dans ma tête. J’ai commencé à valoriser davantage les moments. Parfois, nous, les joueurs, ne valorisons pas ce que nous avons et nous ne croyons pas que nous pouvons rendre beaucoup de gens heureux et cela a un peu changé “, a déclaré Iker sur ce qui a changé sa vie après la crise cardiaque qu’il a subie en 2019 et ce vraiment important qui se situe au-delà du football.

Casillas, qui a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération royale espagnole de football, a évoqué la possibilité de revenir sur le terrain. “Vous devez être réaliste. La chose la plus importante est ma santé“Il a assuré. “Après la crise cardiaque, j’ai été triste pendant environ un mois, J’avais peur de marcher, de dormir et de faire des efforts physiques. C’était impossible. Pas maintenant, je me sens bien. Mais j’ai aussi beaucoup de médicaments qui me font du bien. Je pense que seuls les médecins peuvent dire ce que je peux ou ne peux pas faire “, a ajouté le gardien.