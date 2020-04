Après le repêchage de la NFL, les stratégies de reconstruction et de réoutillage prennent le dessus

Les reconstructions de la NFL sont difficiles à juger et encore plus difficiles à faire. L’une des meilleures façons de décrire la nature périlleuse de la reconstruction dans la NFL vient d’une interview que j’ai faite avec John Dorsey, peu de temps après qu’il soit devenu directeur général des Cleveland Browns. “Pour une vraie reconstruction, il faut faire preuve de patience et cela va prendre environ trois ans.” Dorsey a été licenciée après deux heures.

Il n’y a pas de règles pour reconstruire dans la NFL – il y a si peu d’exemples vraiment excellents qu’il n’y a pas de chemin clair. La définition d’une bonne reconstruction de démontage dans la NFL est que vous le savez quand vous le voyez. Il est presque impossible de les noter sur le moment, sauf pour dire que le processus est solide. Une équipe de football qui passe de mauvaise à excellente le fait en se basant sur les évaluations, en accroissant la valeur des choix et des joueurs dans les métiers et la libre agence, et en ayant un peu de chance. Si vous manquez l’un de ces éléments, vous ne serez probablement pas à la hauteur. Il est extrêmement compliqué de partir de zéro dans le football: il possède les plus grandes listes de tous les grands sports (53 joueurs) et est le seul à avoir une position aussi singulièrement précieuse que le quart-arrière. Aucune ligue professionnelle avec un plafond salarial n’a quelque chose d’aussi précieux que le contrat de recrue de la NFL, ce qui rend ses joueurs les plus productifs les moins chers. Toutes ces choses sont difficiles à obtenir correctement, c’est pourquoi si peu d’esprits de la NFL le font systématiquement. Cela nous amène aux Dolphins de Miami, dont la reconstruction bat son plein et qui ont mérité le plus grand compliment que vous puissiez faire à ce stade: le processus est sain.

Les Dolphins ont été parmi les grands gagnants du repêchage de 2020. Ce n’est pas seulement qu’ils ont atteint leur cible – le quart-arrière Tua Tagovailoa – c’est qu’ils ont obtenu leur identité, ce qui peut être difficile pour les équipes de la NFL lorsqu’elles ont tout démoli. Le plan était simple: accumuler du capital provisoire, libérer de l’espace pour le plafond et, à un moment donné, obtenir un quart-arrière. Lorsque je suis allé à Miami à la fin de la saison dernière, j’ai demandé au directeur général Chris Grier à la fin de la reconstruction: «Une fois que la culture est établie et que les joueurs savent comment gagner ou apprendre à gagner, c’est à ce moment-là qu’elle s’enlève. Si c’est dans un an, très bien, ou deux ans, mais pour nous, nous essayons de gagner autant de matchs que possible chaque année », a déclaré Grier. «Je pense que la chose la plus proche maintenant est San Francisco. Ça fait trois ans mais ça a probablement été ralenti d’un an par Jimmy [Garoppolo] être blessé. C’était peut-être une entente de deux ans. Cleveland a fait un grand saut dans sa première année avec Baker [Mayfield]; maintenant, ils se battent à travers certaines choses. Il est difficile de mettre un horodatage dessus car chaque équipe est différente. “

Les Dolphins ne sont pas à la fin de leur reconstruction – ils ne peuvent pas sérieusement lutter maintenant avec la liste qu’ils ont – mais ils sont au début de la fin de leur reconstruction, ce qui signifie qu’ils sont à l’heure. Pour récapituler: Les Dolphins ont échangé les jeunes stars Minkah Fitzpatrick et Laremy Tunsil (ce dernier ayant été vu pour la dernière fois obtenir le plus gros contrat pour un joueur de ligne offensif) en échange de trois choix de première ronde. Ils ont assumé la plus grande charge de plafond mort de l’histoire pour ouvrir de l’espace et ont transformé la liste au point qu’ils ont utilisé plus de joueurs au cours de la saison que n’importe quelle équipe de l’histoire. Toutes les étapes qu’ils ont faites n’ont pas été parfaites – Fitzpatrick aurait été un grand jeune joueur à garder – mais ils ont fait beaucoup de choses correctement sans tomber dans le tanking pur. Grier m’a dit qu’il ne pensait même pas qu’il y ait un moyen de faire du tank dans le football. D’un point de vue pratique, ce serait difficile à faire dans un sport où les carrières et les contrats bon marché sont si courts. Frapper deux superstars du basket-ball est la fin de la reconstruction. Dans le football, ce n’est que le début. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous débarrasser de toute la formation de départ de cinq joueurs de basket-ball en une saison et en créer une entièrement nouvelle; cela prendrait pas mal de temps dans le football.

Les Dolphins, menés par le quart-arrière Ryan Fitzpatrick, ont effectué un échauffement de deux matchs à la fin de la saison pour les propulser dans le cinquième choix. Ils ont battu les Bengals lors du premier match, garantissant à Cincinnati le premier choix au classement général, et les Patriots au deuxième, jetant la Nouvelle-Angleterre hors du bye et dans le tour de joker où Brady a joué son dernier match avec les Pats. Ce fut une séquence de victoires importante de deux matchs. Malgré cela, les Dolphins ont réussi à accrocher le joueur pour lequel ils étaient censés continuer à tanker, Tagovailoa, et ils n’avaient pas à échanger. Si Tagovailoa est en bonne santé, le plan s’est parfaitement déroulé jusqu’à présent.

L’équipe a ensuite dépensé une partie de son espace de plafond considérable en agence libre sur le meilleur cornerback sur le marché libre, Byron Jones, qui, dans une stratégie de construction belichickienne à partir de l’arrière, sera associé à un cornerback étoile sur le de l’autre côté du terrain, Xavien Howard. Ailleurs dans le repêchage, les Dolphins ont ajouté à un noyau jeune avec le plaqueur de premier tour Austin Jackson et le demi défensif Noah Igbinoghene. Ce sont les étapes vers une reconstruction saine.

Lorsque j’ai parlé aux directeurs généraux de la ligue de la constitution de leurs équipes, ils mettent souvent en garde contre une reconstruction par la fumée et les miroirs – lorsque la fortune d’une équipe augmente rapidement et diminue tout aussi rapidement. Cela arrive tout le temps: il n’y a que 16 matchs dans une saison de la NFL, et il n’en faut pas beaucoup pour en gagner accidentellement 10. Il est important de se prémunir contre ces faux signes de progrès. Après la saison 2017, alors que le directeur général des Buffalo Bills Brandon Beane – qui a organisé l’une des reconstructions rapides les plus réussies de ces dernières années – venait de se présenter en séries éliminatoires, il a déclaré que l’équipe était toujours en mode «reconstruction» et n’avait pas encore devenir un concurrent. Penser comme cela est crucial: la première règle d’une reconstruction durable est d’avoir un quart-arrière. Tout le reste en découle. Dans un sport avec littéralement des millions de variables, c’est la manière la plus rapide et la plus simple de lutter. À partir de là, vous avez besoin d’une flexibilité du plafond salarial à long terme et d’un stock décent de capitaux pour maintenir ce que vous avez construit. En ce qui concerne les reconstructions, je pense à ce que le directeur général d’Oakland Athletics, Billy Beane, a dit à propos de l’ancien directeur d’Arsenal, Arsène Wenger, qui était obsédé par la valeur et le long jeu: «Quand je pense à Arsène Wenger, je pense à Warren Buffett. Wenger dirige son club de football comme s’il allait en être le propriétaire pendant 100 ans. » C’est ainsi que pensent Bill Belichick, Andy Reid et Pete Carroll. Toutes les équipes n’ont pas le luxe de penser de cette façon avec leur liste actuelle, leur situation de plafond et leur capital provisoire. Le but est de se mettre en position de penser de cette façon, puis de prendre chaque décision conformément à cette philosophie.

Il y a plus de questions que de réponses sur la saison 2020, en particulier en ce qui concerne la façon dont les équipes s’amélioreront: le programme intersaison sera probablement annulé dans son intégralité en raison de la pandémie de coronavirus. Il semble optimiste de penser que le camp d’entraînement commencera à l’heure dans sa forme normale, donc une équipe comme les Dolphins, qui essaient d’acclimater rapidement de nouvelles pièces, peut avoir du mal. Il peut être difficile de se reconstruire, mais au moins les dauphins semblent comprendre où ils en sont dans leur horaire.

Maintenant, pour l’équipe Grier mentionnée comme guide pour la reconstruction des Dolphins, l’équipe Niners qui vient de remporter la NFC et à quelques jeux de la victoire au Super Bowl. John Lynch et Kyle Shanahan, qui ont repris l’équipe en 2017, sont devenus les enfants de l’affiche pour savoir comment commencer rapidement à construire dans l’ère moderne. Ils ont un schemelord comme entraîneur à Shanahan, et la majorité de leurs mouvements ont touché. Ils ont eu trois ans de bons projets, saisissant l’ailier défensif Nick Bosa, le receveur large Deebo Samuel, le secondeur Fred Warner et l’ailier rapproché George Kittle, qu’ils ont ajoutés aux choix de première ronde précédents comme les ailerons défensifs DeForest Buckner et Arik Armstead. Ils ont augmenté la liste avec des ajouts d’agent libre astucieux comme le cornerback Richard Sherman et le fullback Kyle Juszczyk. Les deux étaient considérés comme des signatures douteuses à l’époque – Sherman venait d’une blessure à Achille et Juszczyk était considéré comme un sur-paiement en tant qu’arrière – mais ils ont finalement contribué à déverrouiller leur côté du ballon. L’équipe a continué à gagner sa réputation de chasseurs de valeur, échangeant Buckner contre le 13e choix des Colts au moment même où il devait obtenir une prolongation, un métier intervenu quatre ans après avoir passé une première sur lui. Ils ont payé beaucoup d’argent pour l’extension de Garoppolo mais l’ont structurée pour être l’un des contrats de quart-arrière les plus indolores de la ligue.

C’est ce que les équipes de reconstruction ont observé. La plupart des meilleures équipes de la ligue n’ont pas eu à subir de reconstructions récentes, y compris l’équipe qui a battu les Niners dans le Super Bowl. Les Chiefs n’avaient pas besoin de reconstruire l’alignement lorsque Patrick Mahomes est entré dans la formation – ils avaient remporté des matchs à deux chiffres au cours des trois saisons précédentes avec Alex Smith. Ils ont ajouté des récepteurs rapides pour profiter des prouesses de Mahomes en balle profonde, mais la structure générale de l’équipe était déjà en place. Personne n’a rééquipé son équipe à la volée plus que Bill Belichick, qui pourrait changer la philosophie de son équipe d’année en année avec l’ajout de quelques joueurs pour débloquer les parties qu’il souhaite souligner, que Wes Welker dans la fente ou un joueur comme Stephon Gilmore comme coin de verrouillage. Les Ravens ont mis sur pied l’un des meilleurs emplois de team building de mémoire la saison dernière pour aider Lamar Jackson à devenir le MVP, mais ils l’ont fait en s’appuyant sur une excellente fondation de franchise constamment dirigée par un entraîneur à long terme de John Harbaugh et un un front office stable, même après le passage d’Ozzie Newsome en 2019 au poste de vice-président exécutif et la promotion d’Eric DeCosta au poste de directeur général. Les équipes intelligentes construisent une fondation, puis elles continuent de constituer de bonnes équipes par-dessus.

La reconstruction des 49ers a probablement influencé une autre équipe également: celle qu’ils ont battue dans le match pour le titre NFC, les Green Bay Packers. Les Packers essaient de faire un type unique de réoutillage, changeant apparemment de cap malgré le fait d’avoir un quart étoile en place dans un avenir prévisible. L’équipe a sélectionné le quart-arrière de l’État de l’Utah Jordan Love au premier tour, le porteur de ballon AJ Dillon au deuxième, une fin serrée au troisième, puis trois joueurs de ligne offensive intérieure consécutifs. Ils n’ont sélectionné aucun des 35 récepteurs larges sélectionnés dans le projet. “LaFleur a vu son ami et mentor, l’entraîneur des 49ers de San Francisco Kyle Shanahan, démolir les Packers dans le match de championnat NFC avec un plan offensif qui comprenait 42 points et seulement 8 passes”, a écrit Rob Demovsky d’ESPN après le repêchage. «Si LaFleur avait besoin d’un rappel qu’il s’est peut-être trop éloigné de ses racines dans sa saison recrue comme entraîneur-chef, c’est tout.» Le directeur général, Brian Gutekunst, a déclaré que LaFleur avait mentionné à plusieurs reprises dans des entrevues avec les médias qu’il souhaitait que le jeu de passe passe par le jeu de course. Les Packers ont changé le cours de leur franchise au repêchage, tout comme les Eagles, qui ont sélectionné le quart-arrière de l’Oklahoma Jalen Hurts au deuxième tour. Si les Eagles croient en Hurts comme un changeur de jeu “Taysom Hill on steroids”, comme l’a rapporté Charles Robinson de Yahoo, alors leur infraction changera cette année et au-delà. Ni les Eagles ni les Packers ne reconstruisent, mais le réoutillage est une expérience stressante pour les fans.

Laissant de côté pendant une seconde tout jugement sur ces choix individuels, ce type de réoutillage est important et évite probablement aux équipes de reconstruire le démontage plus tard, même si cela nuit à l’équipe à court terme. Le célèbre manager de football Alex Ferguson pensait que les équipes avaient une durée de vie de quatre ans avant de devoir être secouées. Il a dit qu’il essayait souvent de réfuter sa propre théorie en étendant cette fenêtre mais la trouvait saine. Harvard Business Review a étudié ses méthodes de consolidation d’équipe à Manchester United et a déclaré avoir créé ce qui équivaut à cinq équipes de championnat distinctes au cours de ses deux décennies en charge. “Nous avons essayé de visualiser l’équipe trois ou quatre ans à l’avance et de prendre des décisions en conséquence”, a déclaré Ferguson à propos de sa théorie de la durée de conservation.

Cela est presque certainement vrai pour les équipes de football: les contrats de recrue durent quatre ans et les choix d’options de cinquième année d’un choix de premier tour se transforment en un plafond coûteux. Une équipe doit décider si elle veut donner une prolongation à un joueur – à quel point il cesse souvent d’avoir une grande valeur – ou passer de lui. C’est le problème d’une reconstruction à long terme: les joueurs au début de la reconstruction peuvent partir ou devenir chers dès que les choses commencent à bien se passer. C’est pourquoi le processus doit être rapide et intelligent. Et stressant. Ajoutez à cela un manque de temps d’entraînement par rapport aux générations précédentes, ce qui, selon certains dirigeants, peut retarder l’évasion d’un jeune joueur, et la reconstruction est une entreprise difficile. “Il n’y a pas de patience”, m’a expliqué Dave Gettleman au sujet du développement des joueurs alors qu’il était directeur général des Carolina Panthers. Il a dit que les équipes doivent donner aux joueurs une troisième année pour se développer. Gettleman a été licencié moins d’un an plus tard. Il n’y a vraiment aucune patience.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer