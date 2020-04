Après le report du Giro, Marengo agit en tant que concessionnaire

▲ Chaque après-midi, l’italien parcourt de 50 à 60 kilomètres, avec une moyenne de 30 livraisons.

Rome Vous devriez vous préparer pour le Giro d’Italia, mais le coronavirus est passé par ici. Pour être utile tout en gardant la forme, Umberto Marengo, cycliste professionnel, fait du vélo et fait office de livreur.

Les clients sont surpris. De plus, j’essaie toujours de monter les escaliers au lieu de l’ascenseur pour m’entraîner un peu plus. Mais surtout, je suis le seul à le faire à vélo. Ils sont donc surpris de voir arriver un cycliste, a-t-il dit.

A 27 ans, l’italien Marengo n’est pas une star du peloton. Mais son équipe Vini Zabù-KTM avait été sélectionnée pour le Giro d’Italia qui devait quitter Budapest le 9 mai. Et il s’attendait à être à la sortie.

Nous ne le savions toujours pas. L’équipe n’était pas encore connue, mais disons que j’avais de bonnes chances de le faire, a-t-il déclaré.

Mais le Giro a finalement été reporté et, à la place, Marengo, comme les autres coureurs professionnels, a dû se soumettre à l’isolement et à l’immobilité forcée … jusqu’à ce qu’un soudain désir de crème glacée change tout.

Ma copine et moi voulions manger de la crème glacée et pendant que nous recherchions sur Internet, nous avons trouvé un glacier qui livrait à domicile. C’est ainsi que je me suis demandé si je pouvais trouver des personnes qui avaient besoin de quelqu’un pour accoucher. J’ai parlé au maire, qui a dit que c’était une bonne idée, et c’est ainsi que tout a commencé, a-t-il expliqué.

Chaque après-midi, Marengo effectue ensuite son voyage, entre 20 et 30 livraisons depuis trois magasins Collegno, pour un total de 50 à 60 kilomètres par jour.

Compte tenu de la situation actuelle, c’est toujours un peu plus d’activité physique. Mais cela n’a rien à voir avec un entraînement normal, même si j’essaie de faire la livraison le plus rapidement possible et d’essayer aussi fort que possible, dit-il.

Mais cette sortie au quotidien vous permet de limiter au moins la dose d’entraînement à domicile infligée par votre coach, tout en supprimant la séance de l’après-midi.

Je n’ai jamais aimé ça. Je préfère même sortir sous la pluie et me mouiller plutôt que de rester sur le vélo d’exercice, sourit-il. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à faire ces livraisons. Pour pouvoir changer un peu les idées et éclaircir l’esprit, a-t-il ajouté.

Mais l’objectif principal en est un autre. Pour être utile à ma communauté, a assuré le jeune champion.

