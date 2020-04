Après s’être remis de Covid, Arceo encourage le soutien au secteur de la santé

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Mercredi 15 avril 2020, p. a12

Pour Mariana Arceo, première médaillée d’or pentathlète mexicaine aux Jeux panaméricains et également la première infectée par Covid-2019, le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 lui est venu comme une bague au doigt, car maintenant elle peut mieux se préparer au rêve olympique, à laquelle elle atteindra comme qualifiée directement en finale, mais pour l’instant, son objectif principal est la cause contre le coronavirus.

Alors qu’il reprend l’entraînement lorsque le sport est réactivé, la priorité d’Arceo est l’impulsion de la Fondation qui porte son nom, qui est née en janvier pour aider les infrastructures sportives dans les zones où il n’y a pas d’opportunités, mais ce projet qui était en pause Avant les Jeux olympiques, c’est devenu une lutte contre le coronavirus.

Je n’avais jamais imaginé que le premier projet de ma fondation se concentrerait sur le secteur de la santé; Jusqu’à ce que je le vive, je me suis rendu compte de leurs lacunes, plus pour faire face à une pandémie de cette ampleur, a déclaré l’athlète, qui le 14 mars est revenue infectée de Barcelone, où elle campait en direction des Jeux Olympiques; Elle a été hospitalisée à l’Institut national des maladies respiratoires, où elle a été confirmée avec Covid-19 et a surmonté les complications de la pneumonie.

J’ai pu réaliser quand j’étais à l’hôpital qu’il allait beaucoup souffrir parce que j’étais l’un des premiers cas; il y avait trois patients et il y avait déjà un manque de matériel. Maintenant, avec tous ceux qui les atteignent, imaginez comment ils vont. Il y a un manque de matériel comme des robes jetables; Les lunettes qu’ils utilisent ne sont pas professionnelles ou adéquates, et il fut un temps où il n’y avait pas de bandages ou de matériel pour faire des analyses de sang, a déclaré l’athlète, qui a été libéré le 26 mars et qui est surveillé. Dans une semaine, il ira à l’hôpital pour vérifier ses poumons.

▲ Compte tenu des lacunes qu’elle a constatées lors de sa convalescence à l’INER, la pentathlète, à travers sa Fondation, œuvre pour faire face à la pandémie.Photo Jam Media

«Tout cela m’a fait réaliser qu’ils couvraient également les protège-dents et qu’ils achetaient tout par eux-mêmes, alors quand j’ai quitté l’hôpital et récupéré, je me suis informé, j’ai demandé à voir si la Fondation le pouvait, donc mon organisation est totalement ouverte à la le secteur de la santé, l’éducation, pour beaucoup de choses, alors j’ai dit “eh bien, ils m’ont sauvé la vie, parce que je vais travailler”, parce que la fondation est une très grande responsabilité.

J’ai commencé pour rassembler du matériel pour protéger les hôpitaux, car nous avons besoin de médecins, d’infirmières, de tout le monde, a souligné l’athlète de 25 ans de Jalisco, tout en lançant une invitation ouverte à la population de rejoindre l’aide pour collaborer avec des ressources ou du matériel, contributions qui peuvent être faites via le site @ marianArceo7, sur Instagram et Twitter.

Avec satisfaction, il a déclaré qu’un groupe d’hommes d’affaires s’est joint à la cause par le biais de sa fondation, avec le don de 50 000 masques qu’il distribue dans les hôpitaux et aux personnes qui en ont besoin.

Maintenant que les Jeux Olympiques ont été suspendus, je voulais me lancer dans ce projet pour pouvoir apporter quelque chose, car je crois vraiment que nous découvrons le secteur qui peut nous protéger de cela, qui va nous sauver et qui peut vous sauver la vie, votre vie. famille. Dans mon cas, ils m’ont déjà sauvé la vie et je leur en suis très reconnaissante car ils font un excellent effort et risquent déjà beaucoup pour nous, a-t-elle conclu.

