Après une entorse aux yeux et un coup de cheveux, une rivalité entre dans un nouveau chapitre alors que Tottenham affronte Man City

Jose Mourinho et Pep Guardiola s’affrontent à nouveau dimanche après près d’une décennie de combats.

Tottenham de Mourinho divertit Manchester City de Guardiola lors du match de Premier League exceptionnel du week-end.

Dimanche, les choses ne seront peut-être pas aussi agréables entre Guardiola et Mourinho.C’est le dernier match dans l’élite de l’Angleterre avant les vacances d’hiver et cela promet d’être un régal alors que City fait de son mieux pour poursuivre Chase avec Liverpool, tandis que les Spurs reconstruisent et se battent pour une place dans les quatre premiers.

Les deux pourraient porter des coups énormes à leurs chances respectives et raviver une querelle passionnée vieille de près d’une décennie.

La paire s’est affrontée 22 fois, dont beaucoup sont El Clasicos, qui est sans doute le plus grand match du football mondial.

Et avant l’épreuve de force n ° 23, talkSPORT.com a jeté un coup d’œil sur certains des plus grands affrontements entre Mourinho et Guardiola au fil des ans.

Running man, avril 2010

La rivalité Mourinho / Guardiola a atteint ses plus hauts sommets lorsque les Portugais étaient au Real Madrid et Guardiola à Barcelone, mais ses origines précèdent.

L’Inter Milan, dirigé par Mourinho entre 2008 et 2010, a affronté le champion d’Europe en titre Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions 2009/10.

Les détenteurs du Barça étaient de grands favoris pour gagner car ils ornaient leur terrain avec l’incroyable marque de football «Tiki Taka», mais les choses n’ont pas fonctionné de cette façon.

L’équipe italienne a remporté le match aller 3-1 au San Siro et devait éviter de perdre par plus d’un but au Camp Nou. Sans surprise, ils ont défendu de toutes leurs forces lors du match retour.

Cela a frustré le club catalan, mais ils ont apparemment réussi une percée lorsque le milieu de terrain de l’Inter Thiago Motta a été expulsé en seconde période, mais les hommes de Mourinho ont continué à défendre résolument.

Mourinho ne fait pas de célébrations discrètes

Il y a même eu un point dans le match où Mourinho a chuchoté quelque chose à Guardiola dans la zone technique tandis que l’ancien patron du Barça a donné à l’attaquant Zlatan Ibrahimovic un discours d’encouragement. Guardiola et Ibrahimovic étaient réputés à couteaux tirés à l’époque, donc c’était un coup de maître dans les jeux d’esprit de Mourinho.

C’était également un coup de maître tactique car le Barça n’a pu gagner que 1-0 dans la nuit, ce qui signifie que l’Inter est passé en finale et Mourinho a traversé la largeur du terrain pour célébrer avec les supporters itinérants. Cela a enragé les fans du Barca et probablement aussi enragé Guardiola.

Il y a eu des jours plus difficiles contre les équipes de Guardiola à venir…

El Clasico bonanza, avril / mai 2011

La prochaine visite de Mourinho au camp de Nou est survenue sept mois plus tard après être allé au Real Madrid après avoir remporté la Ligue des champions avec l’Inter. Guardiola lui a enseigné une leçon de football, le Barça gagnant 5-0.

Cela a blessé Mourinho et quand il y avait quatre El Clasicos en l’espace de 18 jours, il y avait toujours des feux d’artifice.

Le premier a vu le Real battre le Barça 1-0 en finale de la Copa del Rey, Mourinho et Guardiola étant en désaccord sur un but de Pedro qui n’avait pas été accordé à cause d’un hors-jeu.

C’est le Real Madrid qui a décroché le premier coup dans le quad des matches contre le Barça

Ils se sont ensuite rencontrés en Liga et ce fut une histoire de deux pénalités alors que les frappes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont vu les deux équipes jouer un match nul 1-1 au Bernabeu.

Quelques jours plus tard, ils étaient de retour au Bernabeu pour le match aller de leur demi-finale de Ligue des Champions et le Barça s’est imposé avec une victoire 2-0. Le match était prévisible hostile avec Pepe expulsé tandis que Mourinho a ensuite été envoyé dans les tribunes.

Le match retour n’était pas aussi fougueux, terminant 1-1, ce qui signifiait que le Barça était en finale et qu’il n’y aurait pas de course à travers le terrain pour Mourinho cette fois.

Barcelone a remporté la Ligue des champions en 2011

Eye for an eye, août 2011

Ni Mourinho ni Guardiola ne sont connus pour avoir des coups de poing physiques, mais ce que Mourinho a fait lors du match retour de la Supercopa de Espana 2011 a dépassé la marque.

Marcelo a été expulsé pour un tacle en ciseaux sur Cesc Fabregas et cela a déclenché une mêlée sur le terrain et dans la zone technique.

Dans cette tournure dramatique des événements, Mourinho est allé voir Tito Vilanova, l’assistant de Guardiola à l’époque, et lui a creusé l’œil. Mourinho a été banni de deux matchs, tandis que Vilanova a été banni d’un match pour son rôle dans l’incident.

Barcelone a remporté le trophée avec une victoire de 5-4 au total, donc a certainement eu le dernier mot.

Mourinho et Vilanova se rattraperaient après l’incident de gougeage oculaire

Sleepy Pep, avril 2012

Guardiola a annoncé qu’il quitterait Barcelone à la fin de la saison 2011/12, citant la fatigue comme raison de son départ.

Bien sûr, beaucoup le félicitaient pour tout le travail fantastique qu’il avait accompli au Camp Nou, ayant remporté 14 trophées en seulement trois ans.

Mourinho ne le voyait pas de cette façon cependant, affirmant qu’il ne pouvait pas croire que Guardiola était trop fatigué et avait besoin d’un congé sabbatique.

Il a dit: «C’est sa vie, mais pour moi, c’est impensable de prendre un congé sabbatique. Il est plus jeune que moi mais je ne suis pas fatigué. »Mourinho a quitté Madrid un an plus tard et il retrouverait Guardiola peu de temps après qu’ils aient tous les deux commencé un nouvel emploi.

Mourinho a déclaré être choqué par les raisons pour lesquelles Guardiola avait quitté Barcelone

«La meilleure équipe perdue», août 2013

La première chance de Guardiola de remporter un trophée au nouveau club du Bayern Munich le verrait affronter son vieil adversaire, qui est revenu à Chelsea.

Le Bayern, champion d’Europe en titre, était de gros favoris mais il semblait que Mourinho lui avait encore fait un numéro jusqu’à ce qu’un égaliseur de dernière minute en prolongation de Javi Martinez prenne le match aux tirs au but. Le club allemand a ensuite remporté la fusillade.

Ramires a été expulsé plus tôt dans le match et Mourinho n’était pas d’humeur à féliciter Guardiola pour la victoire, et a également prononcé une phrase qu’il a utilisée plus d’une fois.

Il a dit: «Chaque fois que je joue au Pep, je me retrouve avec dix hommes. Ce doit être une sorte de règle de l’UEFA. La meilleure équipe a clairement perdu. Ils viennent de marquer un penalty de plus. »

Gardez vos cheveux, septembre 2014

Les choses peuvent souvent devenir personnelles quand il y a une grande rivalité et Mourinho a frappé un coup bas après un Forum des entraîneurs de clubs d’élite de l’UEFA.

Les deux se disputaient, attendez, la longueur de l’herbe sur un terrain de football.

Ils ont échangé des points à travers les médias avant que Mourinho ne donne la ligne meurtrière de Guardiola moqueur pour être chauve!

Mourinho a déclaré: «Lorsque vous aimez ce que vous faites, vous ne perdez pas vos cheveux et Guardiola est chauve. Il n’aime pas le football. “

Comme beaucoup d’hommes, Guardiola a souffert de calvitie contrairement à M. Mourinho

Première confrontation en Premier League, septembre 2016

Ce ne serait qu’une question de temps avant que les meilleurs ennemis ne s’affrontent en Premier League et cela est arrivé au début de la saison 2016/17 alors que Manchester United de Mourinho affrontait Man City à Guardiola.

Les buts de Kevin De Bruyne et Kelechi Iheanacho ont permis à Man City de s’imposer 2-0 à Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic en a retiré un mais ce sont Guardiola et Man City qui ont pris le dessus.

En termes de rivalité entre les managers, le match a été relativement sans incident. Serait-ce la fin de la querelle de longue date de Mourinho et Guardiola?

La paire a même été vue en train de plaisanter en Angleterre

Rupture du tunnel d’Old Trafford, décembre 2017

Non. Le mauvais sang continuerait bien sûr après ça.

Man City a gagné par le même score la saison suivante, qui a presque terminé la course au titre, mais ce match restera dans les mémoires pour ce qui s’est passé ensuite.

Il y a eu une grosse crise entre les deux groupes de joueurs dans le tunnel d’Old Trafford et bien que Mourinho et Guardiola n’aient peut-être pas participé eux-mêmes aux combats, c’était sans doute le produit de leur conflit de longue date.

Les scènes enflammées se sont également poursuivies après le match

«Vous ne pouvez pas acheter de classe», août 2018

L’incroyable saison 2017/18 de Man City a été entièrement filmée et diffusée dans leur documentaire All or Nothing en coulisses sur Amazon Prime.

Mourinho était très critique sur la façon dont le documentaire le présentait, lui et Man United, ainsi que sur la façon dont Man City s’est comporté pour le réaliser.

Il a déclaré: «Vous pouvez avoir un film fantastique tout en respectant les autres.

“Vous n’avez pas besoin d’être irrespectueux pour avoir un film fantastique. Vous pouvez être un club riche et acheter les meilleurs joueurs du monde, mais vous ne pouvez pas acheter de classe et ils l’ont clairement montré, c’était vraiment évident. »

Guardiola a répondu en disant: «Jose a raison, vous ne pouvez pas acheter de classe.» On ne sait pas si ce commentaire devait être pris à sa valeur nominale.

Mourinho et Guardiola ne se sont pas affrontés depuis novembre 2018 et maintenant Tottenham est la dernière équipe à être entrée dans la rivalité.

Nous saurons dimanche si cette absence a rendu leur cœur plus affectueux ou seulement intensifié la rivalité entre les titans managériaux.

