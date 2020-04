April Cover Stars, Jack Black sur TikTok et Celebrity Pap Walks

Rihanna sur la couverture de British Vogue et La’Darius de Cheer sur la couverture de The Cut sont les seules bonnes choses que nous ayons en ce moment (2:20). Jack Black est la seule célébrité qui mérite d’être regardée sur TikTok, donc tout le monde peut s’arrêter maintenant (9:43). Choisissez votre combattant, Ana de Armas et les promenades de Pap de Ben Affleck ou Shawn Mendes et Camila Cabello (26:54). Et une brève enquête pour savoir si le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’est fait percer les mamelons (37:08).

