arbitres, infirmières et héroïnes anonymes contre le coronavirus

Faites partie de l’arbitrage en Espagne Cela nécessite un grand effort et dévouement, et lorsque vous ajoutez une carrière professionnelle dans le domaine de la santé, le mérite augmente de façon exponentielle. C’est le cas de trois femmes qui sont devenues un véritable exemple de ces derniers jours, comme ses compagnons de guilde, en raison de l’urgence Covid-19. Iragartze Fernández, Elena Peláez et Judit Romano Ce sont des arbitres dans les championnats espagnols d’élite et en même temps, un personnel essentiel pour sauver des vies.

Elena Pelaez Elle est sage-femme à l’hôpital Río Carrión de Palencia et en même temps arbitre de la première Iberdrola. Son dévouement et sa passion pour son travail l’ont amené à les combiner et, de ce poste, il envoie un message d’optimisme tout en continuant à diriger son travail à l’hôpital dans des conditions de plus en plus difficiles. «Avec l’effort et l’attitude positive de chacun, nous le surmonterons«, Affirme-t-il avec une attitude positive.

Judit Romano, pour sa part, elle est arbitre assistante en deuxième division. Judit travaille également comme anesthésiste et réanimateur à l’hôpital universitaire central des Asturies à Oviedo. L’exemple de surmonter dans son cas est si possible, car à 14 ans, il a surmonté un lymphome, ce qui ne l’a pas empêché de devenir, actuellement, la seule femme de Second Dissent, après la promotion au premier de Guadalupe Porras. «Nous sommes une équipe et ensemble nous gagnerons. Assurance”, assure-t-il, sur la situation sanitaire que vit le coronavirus.

Le cas de Iragartze Fernández, Infirmière au centre de santé Rekalde à Bilbao et arbitre assistante à la première division Iberdrola et troisième division, il convient également de mentionner. «Nous travaillons de manière intensive et à plusieurs reprises dans des situations de stress pour dépister d’éventuels cas de coronavirus. Pour le bien de tous, restez à la maison et aidez-nous à ne plus propager la maladie », demande-t-il, dans un appel que nous devons tous répondre.