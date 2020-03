ARGENTINE SUPERLIGA 19/20 | Meilleurs buteurs, qualification des coupes, moyennes et meilleur objectif

Le Super League argentine 2019/20 s’est conclu avec un champion surprise: quand tout semblait indiquer que le Rivière Marcelo Gallardo conquérirait pour la première fois ledit tournoi depuis son hypothèse, le “Millionaire” égalait lors de ses deux derniers jours et Boca, son rival classique, en profitait avec deux victoires pour se consacrer à son peuple.

Les résultats de la Date 23 de la Super League argentine

Arsenal 4-0 Aldosivi

Argentins 2-1 Central

Banfield 0-3 Hurricane

Def. and Justice 2-0 Board of Trustees

À. Tucumán 1-1 River

Bouche 1-0 Gymnastique

San Lorenzo 4-3 Lanús

Indépendant 3-0 Central Cba.

Newell´s 0-2 Godoy Cruz

Ateliers 2-0 Columbus

Union 0-3 Vélez

Étudiants 1-2 Racing

Comment était le classement de la Super League argentine?

Grâce à sa victoire contre Gimnasia (LP) et au nul de River à Tucumán contre l’Atlético, Boca Juniors a dépassé d’un point (48 unités) le “Millionaire” (47) et est devenu champion de la Super League. Plus loin derrière, Vélez, Racing et Argentinos Juniors, avec 39 points chacun. Et en dessous? Godoy Cruz et Colón ont terminé derniers avec 18 unités chacun.

Quelles sont les équipes les plus compliquées avec la moyenne de la Super League argentine?

Bien que la Super League 2019/20 ait culminé, il convient de rappeler que les trois descentes vers le First National finiront par définir une fois la Super League Cup terminée, dans laquelle chaque équipe aura 11 dates à jouer. Pour l’instant, ceux qui perdraient la catégorie seraient Gymnastique (LP), Patronato et Colón, trois équipes tombées vaincues le dernier jour.

Qui est devenu le meilleur buteur de la Super League argentine?

Rafael Santos Borré, attaquant colombien de River, et Silvio Romero, le “9” de Independiente, ont terminé meilleurs buteurs de la Super League avec 12 conquêtes chacun. Plus loin derrière, l’éternel José Sand de Lanús, avec 10 cris, qui grâce à ses deux buts contre San Lorenzo a battu Carlos Tevez, Cristian Tarragona et Nahuel Bustos, tous avec 9.

Quel a été le meilleur but du tournoi en Super League argentine?

Logiquement, il y avait beaucoup de buts dans le tournoi qui a duré 23 dates, mais pour avoir été le dernier jour et dans les adieux de Gabriel Heinze en tant que DT de Vélez nous choisirons le bombardement de Lucas Robertone, après un grand jeu associé et avec le Sceau “Gringo”, comme la conquête la plus importante. C’était contre Unión à Santa Fe dans le match qui a fini par être une victoire 3-0 pour Vélez. Entrez, voyez, profitez.