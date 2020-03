ARGENTINE SUPERLIGA AUJOURD’HUI | Classement, matchs à venir, buteurs et moyennes

La Super League argentine 2019/20 aura une fin passionnante: avec le tirage au sort de Rivière avant la Défense et la Justice et la victoire de Boca contre Columbus, le «Xeneize» n’était qu’un des points du «Millionaire» avec une date à contester. De plus, une modification de dernière minute par rapport aux déclins qui modifient le paysage.

Les résultats de la date 22 de la Super League argentine

Racing 1-1 Newell´s

Colon 0-4 Boca

Gymnastique 1-0 At. Tucumán

Rivière 1-1 Def. et justice

Central Cba. 1-1 Banfield

Godoy Cruz 1-3 Union

Aldosivi 1-3 San Lorenzo

Lanús 1-1 étudiants

Arsenal central 3-1

Velez 2-0 Argentins

Conseil d’administration 3-2 ateliers

Hurricane 1-0 Independent

Comment est le classement de la Super League argentine?

Avec la victoire de Boca et le tirage surprise de River, ceux de Miguel Ángel Russo étaient une unité de son rival classique et iront pour tout à la dernière date. L’équipe de Boquense doit gagner et espérer que le “Millo” ne réussira pas à Tucumán pour pouvoir le vaincre dans le tableau: s’il y a égalité et que l’Atlético l’emporte devant le Groupe, nous aurons un match de playoff passionnant. Logiquement, si la “Doll” triomphe, elle sera championne sans dépendre de personne.

Quelles sont les équipes les plus compliquées avec la moyenne de la Super League argentine?

Dans le football argentin, rien n’attire l’attention, mais encore une fois le handicap règne: Dans le développement complet du tournoi, il a été déterminé qu’il y a deux baisses directes au lieu de trois et une promotion a été ajoutée contre une équipe du First National. Avec cette modification, Gimnasia LP descendrait aujourd’hui et un match éliminatoire entre Patronato et Colón serait joué pour décider quelle équipe descend et laquelle joue la promo.

Qui sont les buteurs de la Super League argentine?

Bien qu’il ait été absent pour cause de suspension, Rafael Santos Borré continue de maintenir le leadership dans le tableau des buteurs avec 12 conquêtes, en un seul jour: le seul qui semble susceptible de l’atteindre est Silvio Romero, d’Independiente, qui n’a pas pu convertir à l’ouragan, mais qui tentera de le faire en face de Central Córdoba de Santiago.

Quel a été le meilleur but de la date en Super League argentine?

Bien que ce fut une date avec plusieurs buts de bon chiffre d’affaires, comme Marcelino Moreno pour Lanús et le grand coup franc d’Oscar Romero à San Lorenzo contre Aldosivi, il ne fait aucun doute que le meilleur but de la date était celui de Ramón Ábila (Boca Vendredi soir à Santa Fe: après avoir reçu un centre de Frank Fabra, “Wanchope” a répété une formidable pirouette qui continue de parcourir le monde. La folie

Quels sont les prochains matchs de la Super League argentine?

Vendredi 6 mars

19 h: Arsenal-Aldosivi

21 h: AAAJ-Central

Samedi 7 mars

18 h Banfield-Ouragan

18 h DYJ-Conseil d’administration

21 h Atlético Tucumán-River

21 h Boca-Gymnastique

Dimanche 8 mars

17 h 35 San Lorenzo-Lanús

19 h 40 CBA indépendante-centrale

21 h 45 NOB-GodoyCruz

21 h 50 Ateliers-Colón