Arnold Schwarzenegger fait du PSA avec un âne et un mini poney

Arnold Schwarzenegger est déjà une star des médias sociaux, en plus d’être un ancien gouverneur de Californie et, vous savez, un acteur de mégastar.

Maintenant, il a utilisé le pouvoir de Twitter pour attirer l’attention de tout le monde pendant la pandémie de coronavirus, implorant tout le monde de rester à la maison avec une vidéo dans laquelle – et je ne vous moque pas, comme le titre le confirme – il nourrit un âne et un mini cheval chez lui en parlant.

Sérieusement, c’est une minute et 40 secondes d’or. C’est mieux que la vidéo trop bruyante “GO CHARGERS GO”, et cela en dit long. C’est Ahnold, Lulu et Whisky, et je veux plus de ceci:

Arnold avec des animaux pendant la pandémie est quelque chose dont nous avons tous besoin:

