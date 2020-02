Arrêtez de donner le meilleur de Westminster au chien avec la coupe de cheveux la plus stupide

Quand je me suis installé pour regarder le Westminster Dog Show mardi soir, je pensais qu’aucun résultat ne pouvait me décevoir. Tous les chiens, bien sûr, sont de bons chiens, et l’exposition canine présente tous les types de chiens sous le soleil: gros chiens, petits chiens, chiens moelleux, chiens lisses, gros chiens, chiens maigres, chiens appropriés, chiens doofy. Ils semblent tous un peu confus, mais finalement fiers d’avoir défilé devant une foule adorante. À la fin de l’événement, un chien est sélectionné pour recevoir un éventail hilarant et criard de trophées, de tasses, d’assiettes et de rubans. Chacun des chiens semble mériter.

Cependant, j’ai crié de fureur lorsque le juge de mardi a pris sa décision Best in Show. Au lieu d’aller avec Bono, le Havanais fluide; Wilma, la belle boxeuse; ou Vinny, le véritable renard filaire, le juge a choisi Siba, un topiaire sensible.

Je ne pense pas que j’étais seul à défendre Daniel, le golden retriever souriant. Alors que la foule était convenablement devenue folle pour que chaque chien flope, se cabre ou trotte sur le sol du Madison Square Garden, les gens étaient particulièrement excités par le doré, qui aurait été le premier de sa race à gagner à Westminster. Je veux dire, REGARDEZ CE GARS.

Hélas, le juge a choisi le caniche standard, encore un autre parmi une longue lignée de victoires pour la race soignée. Alors que Siba elle-même semble être un chien délicieux, je ne pouvais pas m’empêcher de penser que le prix était moins pour Siba et plus pour le spécialiste des cheveux canins qui avait transformé Siba en une série scandaleuse de fluffs et de bouffées. Est-ce que Best in Show est pour le meilleur chien ou la meilleure coupe de cheveux?

Présentés avec tous les merveilleux types de chiens que le monde a à offrir, les juges ont tendance à récompenser les caniches. Siba est un caniche standard, le cinquième à remporter Westminster en 144 ans d’histoire de la série, bon pour la quatrième place du classement. Cependant, si nous remportons trois victoires par des caniches miniatures et deux par des caniches jouets – des races qui ont les mêmes spécifications exactes que le caniche standard, mais qui sont de tailles différentes – les caniches ont gagné 10 fois, plus que n’importe quelle race à part le fox terrier.

Pour gagner Best in Show, un chien doit d’abord gagner son groupe et les chiens sont organisés en chiens de chasse, terriers, chiens de troupeau, chiens de travail, chiens jouets, chiens de sport et groupe non sportif. Le caniche standard et miniature fait partie du groupe non sportif, avec 19 autres races, y compris les bouledogues (anglais et français), le dalmatien, le Shiba Inu et mon préféré, le chow chow massif à langue bleue. Depuis que Westminster a commencé à organiser les chiens en groupes en 1924, le caniche standard a remporté le groupe non sportif 30 fois, tandis que le caniche miniature a remporté 19 fois. Aucune autre race n’a remporté le groupe plus de 10 fois. (Pas étonnant que les bouledogues soient si grincheux! Ils continuent de perdre face à ces doofus manucurés!) Le caniche jouet fait partie du groupe de jouets, qu’il a gagné 12 fois – moins que les Pékinois et la Poméranie, mais toujours un transport de qualité.

Bien que j’aime à imaginer que les juges récompensent le chien le plus amical, le chien qui semble avoir le meilleur temps, ou tout simplement le chien qu’ils aiment le plus, il y a malheureusement une méthode à leur folie. Westminster est un «spectacle de conformation», ce qui signifie qu’il récompense les chiens en fonction de leur conformité au standard de ce à quoi les chiens d’une certaine race devraient ressembler. Si vous voyez un beagle marcher dans la rue, vous savez que c’est un beagle car il ressemble à un beagle. Un juge lors d’un spectacle de conformation, cependant, doit parcourir cette liste de contrôle, qui décrit la norme officielle pour le crâne, les oreilles, la longe, le museau, les pattes avant, la queue et plus encore d’un beagle avec des détails méticuleux. (Mon beagle, que j’ai obtenu d’un refuge, serait disqualifié pour être trop grand, même si elle est une très, très bonne fille.) Certaines normes de race sont très spécifiques – par exemple, le golden retriever doit avoir un « longueur du sternum à la pointe des fesses légèrement supérieure à la hauteur au garrot dans un rapport de 12:11. “D’autres sont laissés à la discrétion du juge – le doré doit avoir” une expression bienveillante “et” une personnalité désireuse, alerte et auto- confiant. »(Daniel, il va sans dire, a coché toutes les cases.)

Les coupes de cheveux absurdes des caniches d’exposition ne sont pas un choix personnel des propriétaires. La norme de race caniche va dans les moindres détails sur les types de clips qui sont autorisés. Certaines parties du corps doivent être rasées, certaines parties doivent avoir des bouffées et d’autres peuvent avoir des pompons. Étonnamment, cela a à voir avec l’histoire des caniches en tant que chiens de chasse au canard. Les premiers propriétaires de caniche ont rasé les poils sur le dos de leur chien car les poils épais pouvaient devenir gorgés d’eau et devenir lourds, ce qui rend la natation difficile. Cependant, ils ont conservé les poils des chiens sur le devant pour garder leurs organes vitaux au chaud. Au fil des siècles, cela est devenu moins un choix pratique et plus artistique. Alors que la plupart des propriétaires de caniche gardent leurs chiens avec des manteaux d’aspect relativement raisonnable, les chiens d’exposition ont des versions extravagantes de la coupe de chasse ancienne. J’aime caresser les caniches d’apparence régulière. Si Siba le caniche gagnant de Westminster s’approchait de moi, je n’aurais aucune idée par où commencer. Dois-je caresser les bouffées? Dois-je toucher la peau de ses fesses exposées? Je pense que j’essaierais de secouer la tête comme Michael Bloomberg l’a fait avec ce chien.

Les juges de Westminster décident année après année que les caniches sont tout simplement mieux conformes aux normes de leur race que tous les autres chiens, et je pense que leurs coupes de cheveux exagérées y sont pour beaucoup. Cela semble injuste! Cela rend le grand prix moins sur les chiens que les personnes qui font ressembler les chiens à une certaine manière, mais là encore, chaque exposition canine est intrinsèquement une célébration de l’élevage de chiens, et donc des personnes qui font ressembler les chiens à certaines manières. Le code de triche de coupe de cheveux caniche est juste un rappel.

Tous les chiens, bien sûr, sont de bons chiens. Je suis sûr que Daniel le golden retriever aurait été heureux d’avoir une coiffure ridicule si cela voulait dire que les gens l’aimaient plus – c’est un golden retriever, il ferait n’importe quoi si cela voulait dire que les gens l’aimaient plus! Mais hélas, sa race n’a pas le droit d’avoir des coupes de cheveux idiotes, et seules les coupes de cheveux idiotes impressionnent les juges, et donc Daniel a rejoint une longue liste de bons goldens avec des coupes de cheveux normales qui n’ont pas gagné à Westminster. Peut-être peut-il se consoler en sachant que les golden retrievers peuvent parfois gagner le MVP des World Series.