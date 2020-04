Arrivée de Banega, réflexion sur la privatisation et impact du coronavirus sur la Ligue professionnelle saoudienne

L’impact du coronavirus a été ressenti à travers le monde – et l’Arabie saoudite n’est pas différente.

Le Royaume a enregistré 5 369 cas confirmés et 73 décès depuis que leur première instance a été enregistrée le 2 mars. Les matches de la Ligue professionnelle saoudienne se sont déroulés à huis clos dans la semaine et une suspension totale des activités sportives a été annoncée le 14 mars.

Où en est maintenant, sans doute, la plus forte concurrence intérieure de l’Asie? Cette épidémie devrait exercer une influence durable.

BANEGA HEADACHE

Ever Banega fournit un récit illustratif des défis complexes à venir.

Al Shabab a généré des ondes de choc mondiales en janvier quand il a annoncé l’arrivée estivale du milieu de terrain argentin exalté lors d’un transfert gratuit, une fois son contrat à Séville expiré.

Mais quand le joueur de 31 ans figurera-t-il réellement pour la tenue de la capitale? Des modifications importantes, imprévisibles et asymétriques des calendriers des compétitions à travers le monde rendent cela impossible à évaluer.

La FIFA a approuvé la semaine dernière des plans pour prolonger les contrats des joueurs et déplacer les fenêtres de transfert pour permettre aux saisons en suspens en raison du coronavirus d’être terminées.

Les liens de Banega avec Séville devraient prendre fin le 30 juin. Mais la Liga sera-t-elle achevée d’ici là, et comment cela s’intégrera-t-il avec le calendrier de la Ligue professionnelle saoudienne?

“De tous les différents scénarios que nous avons envisagés avec l’UEFA pour reprendre la compétition, les plus probables sont le 28 mai, le 6 juin ou le 28 juin”, a révélé la semaine dernière le président de la Liga, Javier Tebas.

“Nous ne pouvons pas dire une date exacte. Cela nous sera donné par les autorités espagnoles.

“Mais nous avons encore le temps de reprendre l’entraînement avant cela.”

La Real Sociedad a abandonné ses plans dimanche soir pour devenir la première équipe de Liga à reprendre l’entraînement. Ils ont fait face à une réaction violente dans un pays qui a subi 18 255 décès de coronavirus.

Le directeur exécutif du SPL, Abdulaziz Al Hamidi, n’a quant à lui pas été en mesure de fournir des horaires provisoires lorsqu’il a été interrogé cette semaine. Il a déclaré que le processus était ouvert à un examen continu et nécessiterait un suivi auprès des autorités sanitaires compétentes du Royaume.

Il est vain, à ce stade, de prédire quand Banega sera disponible pour la formation de pré-saison de Shabab, et pourtant seul si les dates de début 2020/21 pour l’Espagne et l’Arabie saoudite convergeront.

La flexibilité concernant l’enregistrement des joueurs est essentielle.

OERE MAINTENANT POUR LES CLUBS?

L’Arabie saoudite possède un jeu national qui fait l’envie des nations à travers l’Asie – et au-delà.

Des stars de renommée mondiale comme Bafetimbi Gomis rivalisent pour des géants comme Al Hilal, détenteur de la Ligue des champions 2019, qui apprécient les médias sociaux en sept chiffres. Plus d’un million de supporters s’étaient rassemblés pour 2019/20 avant le lock-out du mois dernier et KSA Sports a diffusé gratuitement la compétition dans les foyers du pays.

Cette dernière facette montre cependant ce qui sous-tend le passe-temps national. Le football au Moyen-Orient est, contrairement à la plupart des pays du monde, largement financé par l’État plutôt que par le secteur privé.

Comment le coronavirus affectera-t-il cela?

L’injection transformationnelle de 340 millions de dollars de mai 2018 par la General Sports Authority, facilitée par le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, a aidé à effacer les dettes onéreuses et à décerner des noms stellaires.

Un montant supplémentaire de 1,64 milliard de SAR a été affecté en juillet 2019 dans le cadre de la «stratégie des clubs de soutien».

«Le soutien total aux clubs a atteint 2,5 milliards de SAR, ce qui peut ouvrir des perspectives pour les clubs et les athlètes du Royaume d’Arabie saoudite», a annoncé l’été dernier le président de la GSA, le prince Abdulaziz bin Turki Al Saud.

Les clubs de haut vol ont reçu 80 millions de SAR cette semaine, selon le journal Arriyadiyah.

Mais au milieu de la crise des coronavirus et de la chute précipitée des prix du pétrole, 13 milliards de dollars ont été retirés des budgets de l’État le 19 mars. D’autres pourraient suivre dans les semaines et les mois à venir.

Il est peu probable que le football soit exempté.

Les réductions de salaire temporaires, les clubs ont convenu cette semaine de 50 pour cent jusqu’à la reprise de la formation, renforceront les comptes affaiblis. Arriyadiyah a estimé les économies de 28 millions de SAR par mois dans les «quatre grands» de Hilal, Al Nassr, Al Ittihad et Al Ahli Jeddah.

La privatisation pourrait fournir un remède à long terme à certaines équipes.

C’était un objectif déclaré il y a deux ans. Un retard probable à cette première tranche après la date de début de 2020 a cependant été révélé à . en janvier 2019 par le chef de la Fédération saoudienne de football, Qusai Al Fawaz.

Il a déclaré: «La privatisation est le plan à long terme. Je n’ai pas d’heure exacte pour ça.

“Je ne sais pas si ce sera 2020 ou 2022 avant que le plan ne soit prêt.”

Le coronavirus accélérera-t-il le processus ou créera-t-il de nouveaux obstacles alors que le secteur privé se détache d’une perspective économique assouplie? Le Fonds monétaire international a révisé ses prévisions concernant le PIB réel (produit intérieur brut) prévu de l’Arabie saoudite, se contractant de 2,3% en 2020 et augmentant de 2,9% en 2021.

Les 16 côtés SPL peuvent s’attendre à ressentir un resserrement.

LA QUESTION ÉTRANGÈRE

Une pause malvenue offre cependant l’occasion de réfléchir.

La confirmation du mois dernier qu’un quota étranger de sept joueurs serait maintenu jusqu’en 2022, au moins, correspond-elle à une réalité restreinte?

La discussion avait grandi sur un possible retour au quatuor vanté par chaque équipe pendant une grande partie de la décennie précédente. Cela aurait permis de réduire les coûts, les honoraires et les salaires.

Il semble désormais certain, cependant, que le statu quo restera. Les coûts initiaux de l’annulation de contrats ou de la tentative de réaliser des ventes dans un marché de transfert déprimé auraient annulé les avantages possibles.

Une flopée d’excellents expatriés ont également, sans aucun doute, élevé les normes, ainsi qu’une exposition internationale.

Cette décision ne doit cependant pas dissuader chaque club saoudien de revoir son fonctionnement sur le marché des transferts.

Le coût de 7,8 millions d’euros du salaire annuel du héros de Hilal Bafetimbi Gomis, allié aux frais de transfert de 6 millions d’euros d’août 2018 pour le se procurer à Galatasaray, a été rendu bon marché par une influence surprenante sur et en dehors du terrain.

Encore plus d’éloges doivent être prodigués à Nassr pour son intégration, alors, à l’attaquant marocain sujette aux blessures Abderrazak Hamdallah lors d’un transfert gratuit depuis le Qatarien Al Rayyan. Il deviendrait le meilleur buteur mondial de 2019 avec 57 buts et jouerait un rôle démesuré dans le succès du titre SPL en 2018/19.

Pourtant, un record de 16,5 millions d’euros a été envoyé par Leicester City pour Ahmed Musa. L’attaquant nigérian s’est avéré un gaspillage colossal d’argent.

Parmi les autres exemples flagrants de déchets, l’Ittihad historique a conclu 33 arrivées depuis l’été 2018 et lutté contre la relégation au cours des deux saisons.

Le principal de ce nombre est l’attaquant décevant – et idiot – Aleksandar Prijovic, qui risque de manquer 18 millions d’euros de salaire si son contrat est annulé après avoir été assigné à résidence pendant trois mois en Serbie pour avoir brisé un couvre-feu de coronavirus. Le joueur de 29 ans avait décroché une fois sur 10 points d’arrêt du SPL ce trimestre.

Des tenues pointues comme Al Wehda devraient devenir le modèle pour tous les clubs; petit, moyen ou grand.

La diligence de la Mecque leur a apporté des succès inédits. L’ailier australien Craig Goodwin a coûté 450 000 $ à Adelaide United et a récolté cinq mentions d’aide et quatre buts en SPL; 2,3 millions de dollars ont permis à l’attaquant français Youssoufou Niakate, qui a marqué 12 fois; et le défenseur central espagnol Alberto Botia a obtenu un transfert gratuit d’Al Hilal.

Ces achats les ont propulsés au troisième rang depuis la septième place de la saison dernière.

Prudence et acuité sont des mots à la mode dans les fenêtres de transfert à venir. Donc, aussi, devrait être la jeunesse.

LIBÉREZ LES ENFANTS

“Le [Saudi Arabian Football] La Fédération a élaboré un bon plan pour cette génération. Nous pensons que cette génération fournira plus de joueurs, plus en 2022 au Qatar et en 2026.

“Je pense qu’ils ont besoin de jouer davantage parce que personne ne connaît ces joueurs.”

Ce sont les mots de l’entraîneur-chef Saad Al Shehri après que son équipe saoudienne des moins de 23 ans ait terminé deuxième au championnat AFC U-23 de janvier 2020, obtenant une place aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Sa réaction mesurée n’était pas sans mérite. L’exposition en première équipe avait été chroniquement courte pour ses charges.

Les derniers adversaires de la Corée du Sud avaient 3,7 fois plus de points de fuite combinés de haut vol que le total des 279 saoudiens sur une équipe de 23 hommes.

Un déséquilibre similaire existait pour les demi-finalistes d’Ouzbékistan (987), alors que le total de l’Australie (658) était plus du double.

Cependant, des signes positifs de percées dans les clubs sont apparus. Une pause dans le jeu offre l’occasion de réfléchir sur la valeur de ce lecteur, ainsi que des mesures pour élargir l’opportunité.

L’arrière central Abdulbasit Hindi enregistre désormais des départs réguliers pour Al Ahli Jeddah, tandis que l’attaquant révolutionnaire Khalid Al Ghannam est un remplaçant de Nassr après son changement d’hiver d’Al Qadsiah de la Ligue du Prince Mohammad bin Salman. Le milieu de terrain Mukhtar Ali était dans le onze des champions pour les matchs du SPL à son retour du tournoi en Thaïlande, le même chiffre que Ali Al Hassan d’Al Fateh.

L’arrière gauche Khalid Al Dubaysh récupère également plus de minutes chez le promu Al Adalah.

C’est une tendance qui doit se poursuivre à la reprise du jeu.

