Arsenal a prédit l’alignement et les nouvelles de l’équipe pour le match de la FA Cup à Bournemouth alors que Mikel Arteta se prépare à nommer une équipe forte, dont Gabriel Martinelli

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, devrait désigner une équipe solide pour le match de la FA Cup à Bournemouth lundi soir, malgré le fait qu’il ait une équipe ravagée par des blessures.

Le match nul passionnant de la semaine dernière dans le derby de Londres contre Chelsea a également vu David Luiz ramasser un carton rouge à son retour à Stamford Bridge.

Mikel Arteta est susceptible de nommer un onze de départ fort lundi soir

La suspension du défenseur brésilien est le dernier problème auquel l’ancien capitaine des Gunners doit faire face dans les étapes embryonnaires de sa carrière de manager.

Avec ses options d’effectif s’amincissant à un rythme alarmant, Arteta pourrait bien être contraint de donner à Shkodran Mustafi une place de départ aux côtés de Sokratis Papastathopoulos au cœur de la défense.

Sous Unai Emery, l’ancien défenseur central de Valence était excédentaire et disponible pour le transfert, mais le nouvel entraîneur-chef des Gunners lui a jeté une bouée de sauvetage et des blessures et une suspension signifient qu’il débutera lundi sur la côte sud.

“Je ne crois pas qu’à 27 ans, vous ne pouvez pas améliorer certains aspects du jeu, je crois vraiment que vous le pouvez”, a déclaré Arteta.

Shkodran Mustafi n’a pas été aussi cohérent que les fans d’Arsenal l’avaient espéré

«Je travaille avec des joueurs comme ça et j’ai des coéquipiers comme ça et il y a toujours un moment où il y a un clic. Je peux accepter une erreur, pas de problème.

«Ce que je ne vais pas accepter, c’est que quelqu’un fait une erreur et après avoir arrêté de jouer, il ne veut pas le ballon et ne veut pas prendre de décisions. Ce joueur n’est pas acceptable pour notre équipe.

«Mais Musti après cela (erreur), il a essayé de jouer à chaque fois, il est allé à chaque défi et a mis son corps en jeu. Il est tombé par la suite mais il a réagi et s’il le fait, il surmontera la situation.

«Je lui demande de jouer comme nous voulons jouer. Il se trompe, un autre jour ce sera quelqu’un d’autre. Évidemment, nous voulons minimiser cela le plus rapidement possible et trouver la raison pour laquelle cela se produit, mais j’aime sa réaction après cela. »

Luiz et Aubameyang sont tous deux suspendus pour le choc sur la côte sud

Alors que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang purge toujours sa suspension après un carton rouge au Crystal Palace, Alexandre Lacazette devrait également se hisser au sommet.

Ainsi, l’adolescent brésilien passionnant Gabriel Martinelli semble prêt à continuer sur le côté après quelques performances impressionnantes cette saison.

Les défenseurs Calum Chambers (genou), Kieran Tierney (épaule) et Sead Kolasinac (cuisse) ainsi que l’attaquant Reiss Nelson (ischio-jambiers) restent indisponibles.

Voici comment les Gunners pourraient s’aligner lundi soir au Vitality Stadium.

Martin Keown pense que le défenseur d’Arsenal Shkodran Mustafi «doit mieux comprendre le jeu»

Voici comment Arsenal pourrait s’aligner contre Bournemouth

