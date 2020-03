Arsenal, Chelsea et Manchester United parmi les joueurs pour lancer la campagne #FootballUnited contre le coronavirus

Des joueurs de Premier League, dont Callum Wilson et Hector Bellerin, ont lancé l’initiative #FootballUnited, qui vise à collecter des fonds pour les communautés locales touchées par le coronavirus.

Les autres vedettes de premier plan qui mènent la campagne, qui vise à collecter au moins 100 000 £, sont l’arrière latéral de Manchester United Aaron Wan-Bissaka, le défenseur de Chelsea Reece James et l’ailier de Crystal Palace Andros Townsend.

Les recettes seront collectées par le National Emergencies Trust, avec l’argent utilisé pour soutenir les personnes âgées et vulnérables touchées par COVID-19, ce qui a stoppé le football sur le terrain.

La campagne est coordonnée par Unique Sports Management, et une déclaration commune au nom des joueurs concernés se lit comme suit: «Le football a un rôle si important à jouer dans les communautés et nos clubs sont une partie énorme de la vie des gens.

«Sans le football, nous voulons mettre de côté nos rivalités et faire preuve d’unité à un moment aussi critique pour le pays.

«Ce sont des temps incertains pour les communautés, mais en tant que joueurs, nous voulons montrer une certaine reconnaissance pour le travail incroyable qui est fait pour les plus vulnérables.

«Il y a tellement de gens à la maison qui ont peur, seuls et sans soins à plein temps.

«Avec l’aide du pays, nous pouvons montrer notre soutien aux nombreux bénévoles et organisations qui ont besoin de fonds pour s’assurer que des vivres et des médicaments essentiels continueront d’être livrés pendant la crise.

«En tant que joueurs, nous n’aimerions rien de plus que de jouer à nouveau devant des stades bondés, mais cela peut attendre – la chose la plus importante en ce moment est l’avenir du pays et #FootballUnited est notre façon de montrer un esprit communautaire. “

Le directeur de Chelsea, Frank Lampard, a quant à lui fait un don de 10 000 £ au fonds d’appel Help Them Help Us, qui étudie la recherche sur les coronavirus, met en place un service national de soutien psychologique 24h / 24 et 7j / 7 ainsi que des moyens de renforcer l’équipement de protection individuelle pour le National Health Service travailleurs pendant la pandémie.

La pandémie de coronavirus continue de toucher les villes du monde entier, des millions de sportifs, jeunes et vieux, étant invités à rester chez eux.

Neymar Jr. Comics, soutenu par l’attaquant du Paris Saint-Germain et du Brésil, a annoncé que la bibliothèque complète de plus de 200 épisodes individuels de tous les titres des bandes dessinées et des romans graphiques, qui sont produits dans différentes langues, sera mise à disposition gratuitement pour la durée de la crise.

Plus près de chez nous, l’ancien champion du monde des poids mi-moyens, Amir Khan, a offert son lieu de mariage récemment rénové au NHS dans le cadre d’une bataille médicale pour faire face à la pandémie à travers le Royaume-Uni.

Khan a dépensé 5 millions de livres sterling pour le réaménagement du site de 60000 pieds carrés dans sa ville natale de Bolton avant son ouverture prévue cet été, mais il est maintenant prêt à remettre les clés.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

West Ham a lancé #HammersAtHome, une nouvelle initiative communautaire en ligne offrant «soutien, assistance et interaction régulière avec les fans du club» pendant la crise actuelle.

Le gardien de but de Norwich, Tim Krul, s’attendait à affronter Manchester United en quart de finale de la FA Cup le week-end dernier et à aider la bataille des Canaries pour la survie de la Premier League.

Le Néerlandais a rejoint de nombreux joueurs qui soutiennent les efforts du club pour rester en contact avec les fans plus âgés et vérifier leur bien-être.

«J’ai parlé à une charmante dame hier, elle fête aujourd’hui son 94e anniversaire. Elle n’avait pas de lait, pas de pain et elle avait peur de quitter la maison », a déclaré Krul sur BBC Radio Norfolk.

“(Il s’est avéré) qu’elle habitait six maisons en bas de la route, donc ça a fini par être un appel incroyable … J’ai pu lui apporter des trucs.”

Jose Mourinho livre des biens essentiels aux personnes vulnérables à Enfield aux prises avec un coronavirus

La star de l’UFC, Conor McGregor, a acheté 1 million d’euros (0,91 million de livres sterling) d’équipement de protection individuelle à envoyer aux hôpitaux de Leinster, en Irlande, pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le combattant des arts martiaux mixtes de 31 ans avait auparavant plaidé pour un verrouillage total afin de ralentir le taux d’infection.

McGregor a publié sa réponse à un échange sur Twitter avec le ministre irlandais des finances, des dépenses publiques et de la réforme Paschal Donohoe.

“Où nous serions sans ces braves hommes et femmes, je ne sais pas”, a écrit le “Notorious”.

«Que Dieu les bénisse et les protège. Nous avons besoin de plus d’unités dans la rue pour faire respecter ce verrouillage pascal. C’était trop laxiste! »

