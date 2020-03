Arsenal choisit Fekir pour remplacer Dani Ceballos

La saison de Nabil Fekir cela ne passe pas inaperçu. Le talentueux attaquant français a atterri au Betis l’été dernier et même l’arrêt du coronavirus brillait et laissait des détails sur les fissures. Le club verdiblanco a payé environ 15 millions d’euros pour lui à l’Olympique de Lyon et sa clause est de 100 kilos, donc il est blindé, mais il y a plusieurs grands d’Europe qui suivent le Français. L’un d’eux est le Arsenal, qui pense à Fekir pour remplacer Dani Ceballos dans votre équipe pour la saison prochaine.

C’est ce que révèle le English Daily Star, qui assure que les premiers contacts ont déjà eu lieu entre l’entité Gunner et l’environnement du footballeur Betis, toujours heureux d’avoir signé avec Betis. En Angleterre, ils assurent que Fekir est l’un des grands objectifs d’Arsenal, cela vient de l’idée que Dani Ceballos reviendra après son transfert au Real Madrid bien qu’il n’ait pas obtenu de place dans l’équipe de Zidane.

Les médias britanniques susmentionnés vont plus loin et assurent que l’été dernier, le club londonien aurait pu signer Fekir, lorsque l’Olympique de Lyon a décidé d’écouter les offres de l’attaquant, mais n’a pas décidé de soumissionner pour lui et Betis a finalement été le qui a convaincu le joueur de signer pour l’équipe andalouse, où ce parcours se montre. Maintenant, ils le voient comme un joueur intéressant pour renforcer à la fois la zone de création et l’attaque, mais pour reprendre les services de Fekir, Arsenal devra payer un montant important en transfert. De plus, ce n’est pas le seul grand Européen sur ses traces, Milan suit de près les Français et prévoit même d’offrir 40 millions d’euros pour lui en été et profitez-en pour le signer si le Betis ne se qualifie pas pour l’Europe.