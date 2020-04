Arsenal confirme les baisses de salaires chez les joueurs en raison de la pandémie de coronavirus, mais Mesut Ozil «rejette la proposition»

La star d’Arsenal, Mesut Ozil, aurait rejeté la possibilité de réduire son salaire de 12,5%.

Lundi, les Gunners ont annoncé que les joueurs de la première équipe, l’entraîneur-chef Mikel Arteta et le personnel d’entraîneurs avaient accepté de prendre une réduction de salaire de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus.

. – .

Mesut Ozil est la source de revenus la plus élevée d’Arsenal avec 350 000 £ par semaine

Mais le Mirror affirme Ozil, qui est le plus gros gagnant du club avec 350 000 £ par semaine, et deux autres joueurs d’Arsenal ont décidé de ne pas prendre de baisse de salaire.

Le rapport ajoute que le meneur de jeu allemand souhaite voir «le plein impact financier» de l’épidémie de coronavirus avant de prendre une décision.

Plus tôt ce mois-ci, l’agent d’Ozil, le Dr Erkut Sogut, a déclaré: «Le report est une option mais ne pas convenir d’une réduction aujourd’hui alors que les clubs pourraient encore réaliser le même bénéfice que l’année dernière.

“Quel est l’impact financier exact sur les clubs, nous pouvons voir trois à six mois plus tard – mais nous ne pouvons pas le voir aujourd’hui.”

Arsenal est devenu le premier club de Premier League à s’accorder sur des réductions de salaire après que les joueurs de la première équipe des Gunners aient rejeté les réductions de salaire proposées plus tôt ce mois-ci.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Mais cette semaine, une déclaration du club se lisait comme suit: «Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord volontaire avec nos joueurs de la première équipe, l’entraîneur-chef et le personnel d’entraîneurs de base pour aider à soutenir le club à ce moment critique.

«Cette décision fait suite à des discussions positives et constructives. Dans ces conversations, il y a eu une appréciation claire de la gravité de la situation actuelle causée par la pandémie de Covid-19 et un fort désir pour les joueurs et le personnel de montrer leur soutien à la famille Arsenal.

«Des réductions de 12,5% du total des gains annuels entreront en vigueur ce mois-ci, les formalités administratives étant achevées dans les prochains jours.

«Si nous atteignons des objectifs spécifiques dans les saisons à venir, principalement liés au succès sur le terrain, le club remboursera les montants convenus.

nouvelles

Arsenal confirme les baisses de salaire de 12,5% avec les joueurs, Sancho “accepte la décision de Man United”

Catégorique

Wenger aurait dû offrir sa démission après une défaite de 8-2 à Man United, selon Durham

souvenirs

L’ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg lors de ses affrontements avec Craig Bellamy

beaucoup d’argent

Les dix meilleurs joueurs de Premier League les plus chers: Jadon Sancho placé en tête de liste

Drôle

Dejan Lovren ne fait aucun prisonnier avec un toboggan sur son fils et appelle au VAR

piquer

La Juventus envisage de passer l’été pour Kane et l’avenir du vétéran buteur est incertain

reconstruire

Oubliez Mbappe: l’ex-star de Newcastle explique pourquoi le club ne peut pas signer de superstars tout de suite

potins

Transfert des informations en direct: Sancho à Man United est presque terminé, Arsenal envisage l’échange de l’Atletico

du boeuf

“ Il y a eu 45 fautes et aucune réservation ” – La haine de Moment Arsenal et Man United a commencé

Ibrared

Zlatan «a menacé de tuer ses coéquipiers de LA Galaxy et se vantait de ses richesses»

«Nous serons en mesure d’effectuer ces remboursements car atteindre ces objectifs, que les acteurs peuvent influencer directement, signifie que notre situation financière sera plus solide.

«L’accord est basé sur l’hypothèse que nous terminerons la saison 2019/20 et recevrons l’intégralité des revenus de diffusion.

«Les économies qui en résulteront permettront de couvrir certains des risques financiers que nous avons cette saison en relation avec nos revenus de match et commerciaux.

«Nous sommes fiers et reconnaissants à nos joueurs et à notre personnel de s’être rassemblés pour soutenir notre club, nos employés et notre communauté en ces temps sans précédent qui sont parmi les plus difficiles que nous ayons rencontrés dans notre histoire.»

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons conclu un accord volontaire avec nos joueurs de la première équipe, l’entraîneur-chef et le personnel d’entraîneurs de base pour aider à soutenir le club à ce moment critique. – Arsenal (@Arsenal) 20 avril 2020

.