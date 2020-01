Arsenal et Tottenham enfermés dans une bataille de transfert de 30 millions de livres pour le prodige de Norwich City, Max Aarons

L’arrière latéral de Norwich City, Max Aarons, serait recherché par pas moins de quatre clubs de Premier League dans la fenêtre de transfert de janvier après sa brillante saison jusqu’à présent.

La rumeur veut qu’Arsenal et Tottenham Hotspur mènent la course pour le joueur de 20 ans, bien que West Ham United et Everton aient également manifesté leur intérêt.

Max Aarons serait recherché par une multitude de clubs de Premier League

Selon le Daily Mail, une offre d’environ 30 millions de livres sterling serait suffisante pour inciter Norwich à conclure un accord.

Cependant, ramener l’arrière droit à Carrow Road jusqu’à la fin de la saison est quelque chose sur lequel la menace de la relégation insisterait.

Le prodige des Canaries a connu un excellent début de sa première campagne en Premier League après avoir aidé le club à remporter le championnat la saison dernière.

Arsenal a désespérément besoin de renforts défensifs après que Calum Chambers a été exclu pour le reste de la saison, rejoignant Kieran Tierney dans la salle de traitement.

Chambers a boité lors de la défaite 2-1 contre Chelsea aux Emirats

Hector Bellerin se remet toujours d’une blessure à long terme lui-même, tandis qu’Ashley Maitland-Niles est toujours milieu de terrain de métier. Le patron Mikel Arteta pense que Aarons a les attributs nécessaires pour s’adapter au style de jeu souhaité.

Mais les Spurs doivent également renforcer leur position d’arrière droit avec Serge Aurier toujours flatteur à tromper et Kyle Walker-Peters lié aux mouvements de prêt à Brighton et Burnley.

Aarons a maintenu un taux de réussite de 80% cette saison, réalisant également 40 dégagements.

