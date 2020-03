Arsenal face à Sheffield United, hôte de Leicester Chelsea, les détenteurs de Man City ont remis le choc à Newcastle

Le tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup a créé des liens intéressants à la suite des rencontres spectaculaires du cinquième tour de la semaine.

Chelsea a battu Liverpool au sommet de la table dans le choix de l’action, tandis que Newcastle a rejoint les Blues lors des huit derniers matchs avec une victoire 3-2 contre West Brom mardi soir.

Les liens pour les quarts de finale de la FA Cup ont été révélés

Mercredi, les détenteurs de Man City ont surmonté confortablement Sheffield mercredi dans une victoire 1-0, tandis que Leicester a tardé à battre Birmingham avec le même score au King Power.

Manchester United doit encore jouer Derby jeudi soir dans un match où la légende des Red Devils Wayne Rooney retournera sur son ancien terrain de jeu.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer affronteront Norwich au tour suivant après que les Canaries aient atteint leur premier quart de finale de la FA Cup depuis 1992 avec une victoire en tirs au but contre Tottenham.

Jetez un œil au tirage au sort complet des quarts de finale de la FA Cup ci-dessous…

Sheffield United vs Arsenal

Newcastle vs Man City

Tottenham ou Norwich vs Derby ou Manchester United

Leicester vs Chelsea

