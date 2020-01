Arsenal fait approcher Mertens, Koulibaly à Manchester United est terminé, Liverpool prévoit une offre record pour le club

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de mercredi et en ligne…

Manchester United a achevé la signature de Kalidou Koulibaly, selon un rapport sensationnel en Italie. Le journaliste italien Fabio Santini affirme que Koulibaly ne quittera pas Napoli dans la fenêtre de transfert de janvier, cependant, l’accord devrait être conclu cet été. HISTOIRE COMPLÈTE

Arsenal a fait une approche pour signer Dries Mertens sur un transfert gratuit de Napoli. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien être en train de quitter les Émirats à la fin de la saison alors que le joueur de 30 ans veut jouer au plus haut niveau. Et le Belge Mertens a été présenté comme son remplaçant. Gianluca di Marzio et Sky Sport Italia.

Liverpool devrait faire une offre record pour le milieu de terrain du Bayer Leverkusen Kai Havertz. L’Allemand, qui a gagné des comparaisons avec l’ancien joueur de Chelsea et du Bayern Munich Michael Ballack, devrait quitter son club d’ici trop longtemps. Et Liverpool serait disposé à offrir 125 millions de livres sterling pour le débarquer. Mundo Deportivo

Jose Mourinho a fait sa première signature en tant que patron de Tottenham avec l’acquisition du milieu de terrain de Benfica Gedson Fernandes. Fernandes a rejoint Spurs pour un premier prêt de 18 mois avec une option pour rendre le transfert permanent. Il portera la chemise No.30. HISTOIRE COMPLÈTE

Manchester City devrait bloquer tout mouvement d’Arsenal pour John Stones en janvier. Cependant, l’avenir du défenseur central sera discuté par la direction au cours de l’été, car il y aura probablement des changements au club dans la prochaine fenêtre de transfert. Les pierres et Arteta partagent le même agent. Manchester Evening News

Le déménagement de Bruno Fernandes à Manchester United sera achevé après le match du Sporting Lisbonne contre Benfica cette semaine. United a fait une offre pour le milieu de terrain dans la région de 50 millions de livres sterling. Il est prévu que les frais définitifs pour Fernandes seront plus proches de 65 millions de livres sterling, y compris divers modules complémentaires. Goncalo Lopes

Tottenham devrait achever sa deuxième signature en janvier tant que l’attaquant de Porto Ze Luis obtiendra un permis de travail de la Football Association. Les Spurs recherchent un nouvel avant-centre pour remplacer le talisman blessé Harry Kane, le capitaine anglais étant mis à l’écart jusqu’en avril au plus tôt. HISTOIRE COMPLÈTE

Pep Guardiola n’a pas l’intention de quitter Manchester City à la fin de cette saison et a pleinement l’intention de voir son contrat qui durera jusqu’en 2021. Il est censé être heureux à City mais il n’est pas clair s’il signera un nouvel accord. Le télégraphe du jour

Eden Hazard a admis avoir pris du poids avant de terminer son transfert de méga-argent au Real Madrid. L’ancienne star de Chelsea a révélé que son poids fluctuait lorsqu’il ne se concentrait pas sur son corps. Mais Hazard insiste sur le fait qu’il a tout perdu en dix jours. HISTOIRE COMPLÈTE

Jan Vertonghen se dit «heureux» à Tottenham malgré les interrogations sur son avenir. Le défenseur est hors contrat à la fin de la saison. Il est désormais en mesure de parler à des clubs de l’étranger, mais il semble plus probable qu’il signe un nouvel accord. HISTOIRE COMPLÈTE

Le jeune de Manchester United, Tahith Chong, serait en pourparlers avec l’Inter. Chong n’a plus de contrat cet été, car il n’a pas réussi à percer les rangs d’Ole Gunnar Solskjaer. Son agent est en Italie pour sceller un transfert gratuit en fin de saison. Fabrizio Romano

