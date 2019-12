"Arsenal Fan TV, sortez de notre club!" – Les supporters des Gunners affrontent l'animateur de l'AFTV Robbie Lyle à l'extérieur de Goodison Park et la police s'implique

L'animateur d'Arsenal Fan TV, Robbie Lyle, a nécessité une escorte policière hors de Goodison Park après que les partisans des Gunners aient allumé sa chaîne lors de l'affrontement d'Everton.

Le média, célèbre pour ses critiques publiques envers le club, a été tenu pour responsable de la création d'une atmosphère toxique dans le club.

Les fans d'Arsenal font savoir à Robbie qu'ils ne représentent pas les fans d'Arsenal

Les anciens managers Arsene Wenger et Unai Emery ont été régulièrement critiqués sur la chaîne, ce qui permet aux fans d'exprimer leur fureur non filtrée après les matchs.

Mais ses vues ne sont clairement pas représentatives de tous les Gooners, avec une grande partie des fidèles à l'extérieur appelant à la fin de l'AFTV à Goodison Park samedi.

On pouvait entendre les supporters itinérants chanter «Arsenal Fan TV, sortez de notre club».

Et l'animateur de l'AFTV, Robbie Lyle, a été confronté à des supporters d'Arsenal hors du terrain après le match, la situation devenant de plus en plus désagréable.

Mikel Arteta, le nouveau manager d'Arsenal, était présent sur le Merseyside et l'un de ses plus grands défis sera de remonter le moral des fans.

Simon Jordan vs AFTVs Robbie Lyle était une bataille pour les âges @ talkSPORT sur Twitter

Lyle a récemment rejoint talkSPORT pour défendre l'exutoire des critiques acharnées de Simon Jordan.

Robbie tenait à avoir son mot à dire après plusieurs explosions récentes de la part de Jordan, qui a attaqué la chaîne YouTube populaire tout au long de la saison et l'a récemment qualifiée de «toxique» et a interrogé le QI de son public.

Mais Simon avait également hâte de répondre après avoir été qualifié de «propriétaire pompeux et un dinosaure du football» par Lyle lors d'une récente interview à propos de ses commentaires.

Vous pouvez regarder l'intégralité du débat ci-dessous:

