Arsenal fixe le prix minimum d’Aubameyang et Tottenham pour Giroud

Tottenham a fait une offre de choc pour l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud. Le club du nord de Londres essaie désespérément de signer avec quelqu’un pour combler le vide laissé par la blessure de Harry Kane. Giroud a besoin que les matchs soient en lice pour l’équipe de France Euro 2020 et ce serait la dernière étape de sa quête pour jouer avec autant de clubs londoniens que possible. RAPPORT COMPLET

Arsenal a achevé la signature du défenseur du Flamengo Pablo Mari. Les Gunners ont payé environ 4 millions de livres sterling pour emprunter le défenseur central de 26 ans pour le reste de la saison, avec la possibilité d’acheter en été pour 8 millions de livres sterling supplémentaires. RAPPORT COMPLET

Un autre club du nord de Londres a conclu un accord mercredi alors que Steven Bergwijn a achevé son transfert à Tottenham du PSV Eindhoven. Il a signé un contrat de cinq ans pour un montant annoncé de 25 millions de livres sterling et c’est leur troisième signature du mois. RAPPORT COMPLET

Manchester United est enfin parvenu à un accord avec le Sporting Lisbonne pour Bruno Fernandes. L’accord a grondé pendant la majeure partie de la fenêtre de transfert et à un moment donné, il semblait s’être effondré. Le club a annoncé mercredi qu’un accord avait été conclu sous réserve d’un accord médical et de conditions personnelles. RAPPORT COMPLET

Barcelone a mis fin à son intérêt, l’attaquant de Valence Rodrigo Moreno en raison du prix qu’il coûterait. Le Barça espérait signer un contrat de six mois avec l’Espagnol, mais n’a aucune obligation de rendre l’accord permanent à l’été. Valence aurait voulu environ 51 millions de livres, mais cela s’est avéré trop. (Standard du soir)

Arsenal ne laissera pas Pierre-Emerick Aubameyang quitter le club pour moins de 50 millions de livres sterling. Barcelone a été liée à un déménagement pour l’attaquant gabonais en janvier alors qu’ils cherchent un remplaçant pour le blessé Luis Suarez. On pense qu’il aimerait s’éloigner du club du nord de Londres. (Express)

L’objectif de Tottenham, Krzysztof Piatek, est impatient de quitter l’AC Milan ce mois-ci. Spurs avait initialement espéré signer l’attaquant en remplacement de Harry Kane, qui est blessé. Hertha Berlin est en pourparlers avec Milan sur un accord pour Piatek d’une valeur de 22,8 millions de livres sterling plus les bonus. Tottenham serait toujours en discussion avec le club de Serie A, mais il préférerait un prêt de 18 mois. (Sky Sports)

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a refusé d’exclure une décision de Leroy Sane. Le club de Bundesliga a été régulièrement lié à l’ailier de Man City et a tenu à le signer l’été dernier. Sane a été blessé depuis le début de la saison, mais a fait son retour tant attendu à l’entraînement en équipe première. (Miroir)

Les loups devraient achever la signature de 17 millions de livres sterling de l’ailier d’Olympiakos Daniel Podence dans les prochaines 48 heures. Le joueur portugais était considéré comme le principal objectif du Nuno Espirito Santo en janvier. Il s’envolera pour l’Angleterre mercredi pour un examen médical avant son transfert au club de Premier League. (Télégraphe)

Chelsea a fait du défenseur de Leicester Ben Chilwell et du milieu de terrain de l’Ajax Hakim Ziyech leurs cibles de transfert estivales prioritaires. L’interdiction de transfert des Blues a été levée ce mois-ci, mais il semble que Frank Lampard disposera de fonds substantiels cet été pour reconstruire son équipe. (ESPN)

