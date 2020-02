Arsenal “n’a pas beaucoup de chances de signer” Tottenham vise Dayot Upamecano, avec des destinations plus probables pour le Bayern Munich et Barcelone

Les espoirs d’Arsenal de signer Dayot Upamecano du RB Leipzig cet été ont été annulés par un expert du football européen.

Kevin Hatchard a déclaré à talkSPORT qu’il était beaucoup plus probable que le joueur de 21 ans se rende au Bayern Munich ou à Barcelone alors qu’il cherche de nouvelles opportunités.

L’arrière central a attiré l’attention des éclaireurs à travers le continent avec ses performances dominantes et agressives en Bundesliga, Jose Mourinho regardant le défenseur garder une feuille blanche contre le Bayern.

Arsenal n’a pas convaincu Upamecano qu’il devrait les rejoindre

Upamecano sera disponible pour 50 millions de livres sterling cet été alors qu’il ne lui restera qu’un an sur son contrat, Arsenal lui-même ayant apparemment obtenu le prix d’un déménagement en janvier.

Cependant, il semble bien que l’histoire soit plus que cela.

Hatchard a déclaré à Hawksbee et Jacobs mercredi que le jeune n’était pas convaincu par le projet à long terme aux Émirats et qu’il était plus probable qu’il fuirait l’intérêt de la Premier League cet été.

Il a déclaré: «La situation que Leipzig a avec lui est que son contrat expire à la fin de la saison prochaine, alors ils aimeraient qu’il signe un nouvel accord.

Le joueur de 21 ans continue de dominer les attaquants de Bundesliga depuis son arrivée à Leipzig en 2017

“Ils disent que ce n’est pas hors de question, en réalité, il va déménager à la fin de la saison.

«Le Bayern est très intéressé, j’adorerais le signer, Barcelone a également été très fortement lié à lui, donc ça va être un vrai morceau je pense cet été pour sa signature.

“Je ne suis pas sûr du lien avec Arsenal, à moins qu’ils ne puissent le convaincre qu’il y a un projet à long terme là-bas, je ne suis pas sûr qu’Arsenal ait beaucoup de chances de le signer.”

