Arsenal n’a pas perdu un match à domicile en Premier League en février depuis 2006 alors qu’il accueille Newcastle aux Emirats

Les Emirats sont une forteresse… en février.

Incroyablement, Arsenal n’a pas perdu un match de championnat à domicile en février depuis 2006, lorsque West Ham a enregistré une victoire 3-2 à Highbury.

Les Gunners en ont remporté 20 et tiré cinq de leurs 25 matchs depuis.

Les hommes de Mikel Arteta accueilleront Newcastle dimanche avant qu’Everton ne termine le mois aux Emirats le 23 février.

Mais une statistique, qui ne manquera pas d’inspirer confiance aux Gooners, est que 25 des 32 buts d’Alexandre Lacazette en Premier League ont été marqués à domicile, dont chacun de ses huit derniers.

En fait, de tous les joueurs d’Arsenal ayant marqué au moins 15 buts dans la compétition, Lacazette a marqué le ratio le plus élevé en matchs à domicile.

Faire correspondre les faits

Arsenal a remporté 13 de ses 14 derniers matchs de Premier League contre Newcastle, perdant les autres 1-2 à St James’s Park en avril 2018.

Newcastle a perdu chacun de ses sept derniers matchs à l’extérieur de la Premier League contre Arsenal, depuis sa victoire 1-0 aux Emirats grâce à un but d’Andy Carroll en novembre 2010.

Arsenal est invaincu dans toutes les compétitions jusqu’à présent en 2020 (W3 D4), bien qu’ils aient tiré leurs quatre derniers matchs de championnat depuis qu’ils ont battu Manchester United le jour de l’An.

Arsenal a perdu neuf points par rapport à ses victoires à domicile en Premier League cette saison – seulement en 2001/02 (14) et 2004/05 (11) ont-ils perdu plus à domicile en une seule campagne dans la compétition.

Newcastle est invaincu lors de ses quatre derniers matchs de Premier League (W1 D3), ayant pour la dernière fois un parcours plus long sans défaite dans la compétition entre avril et mai 2016 (six matchs).

Newcastle enregistre en moyenne 9,9 tirs par match en Premier League cette saison, leur moyenne la plus faible en une saison dans la compétition que nous avons enregistrée (depuis 1997/98).

Mikel Arteta (W1 D5 L1) n’est que le deuxième manager d’Arsenal à remporter un seul de ses sept premiers matches de championnat en charge du club après Steve Burtenshaw en 1986.

L’attaquant de Newcastle, Joelinton, a disputé 22 matches de Premier League et 1766 minutes sans marquer depuis son retrait dans le nord de Londres contre les Spurs en août. Le Brésilien a marqué deux buts en Coupe d’Angleterre au cours de cette période, bien que les deux frappes aient été opposées à la Ligue 1.

La dernière équipe d’Arsenal à perdre à domicile en février

Lehmann, Gilbert (Flamini 27), Djourou, Campbell (Larsson 45), Senderos, Ljungberg, Diaby (Bergkamp 71), Silva, Pires, Henry, Van Persie.

“Nous avons perdu et il est difficile de comprendre comment nous avons perdu parce que leur gardien était très occupé et notre gardien n’était pas occupé”, a déclaré Arsene Wenger à l’époque, tandis qu’Alan Pardew a admis que son équipe des Hammers avait parfois tenté sa chance.

«Nous avons un peu mélangé les choses et obtenu des buts. C’était une performance fantastique. »Leurs quatre arrières n’ont pas joué ensemble et nous savions que nous devions exposer cela, nous allions toujours les menacer.

“Mais ils nous ont vraiment terrorisés pendant les 10 premières minutes et nous devions être forts et nos moitiés centrales étaient immenses ce soir.”

