«Arsenal n’obtient aucune mention» – Luke Shaw dit que les Gunners ont une conduite facile par rapport à Manchester United

Luke Shaw pense que Manchester United a beaucoup plus de mal à combler ses lacunes par rapport à Arsenal.

Les deux clubs ont déçu ces dernières années et accusent un retard supplémentaire sur leurs rivaux pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League.

Luke Shaw pense que Manchester United reçoit des critiques injustesGetty Images – .

Les Red Devils languissent à la neuvième place, sans victoire lors de leurs trois derniers matches de championnat et six points derrière Chelsea, quatrième, tandis qu’Arsenal est 11ème et a tiré ses quatre derniers matchs consécutifs.

Et Shaw, qui a fait l’objet de critiques individuelles cette saison pour avoir échoué à mettre en place une série cohérente de formes, estime que les attaques contre United peuvent être excessives.

“J’ai dû avoir une peau épaisse. Parfois, il est facile pour les gens d’oublier ce que j’ai réellement vécu », a-t-il déclaré à The Mirror.

«Vous devez avoir une peau épaisse pour jouer au football n’importe où, mais surtout dans le plus grand club du monde ici à United. Tout le monde regarde et veut essayer chaque fois que vous perdez.

«Ils n’attendent que de critiquer le moment où quelque chose se passe mal, mais cela fait partie intégrante de jouer pour United.

“Ce n’est pas un manque de respect pour Arsenal qui est un club fantastique, mais ils n’ont pas exactement la meilleure saison et c’est à peine mentionné.

«Je trouve assez drôle que si c’est United, tout le monde critique, mais Arsenal ne reçoit pas de mention.

«Écoutez, nous savons quand nous n’avons pas été assez bons et parfois nous ne l’avons pas été. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici.

«Nous sommes ici pour ramener ce club là où il appartient – gagner des trophées et relever des défis. Et je crois honnêtement que nous sommes en voie de le faire.

“Nous savons quand nous ne sommes pas à notre meilleur niveau et nous savons quand nous jouons bien ce que nous pouvons réaliser – mais nous devons le maintenir, c’est pourquoi je crois qu’il y a beaucoup de bons jours à venir.”

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont à six points de ChelseaGetty Images, quatrième – .

Shaw, 24 ans, a continué à féliciter Ole Gunnar Solskjaer pour sa gestion des critiques, mais estime que de nombreux joueurs ont laissé tomber le Norvégien sur le terrain.

“Nous savons tous comment le manager a tenté de prendre la critique sur lui cette saison”, a ajouté Shaw. «Nous l’admirons pour cela, mais il arrive un moment en tant que joueur où vous devez vous regarder et vous rendre compte que tout dépend de vous.

«Le manager ne peut pas continuer à nous défendre et à prendre les critiques. C’est à nous maintenant – c’est nous qui devons endosser la faute et commencer à jouer sur le terrain.

“Ole est différent des managers pour lesquels j’ai joué dans le passé chez United qui n’ont pas tardé à nous critiquer.

«Chaque manager a sa propre façon de faire les choses et en tant que professionnel, vous devez simplement accepter qu’il pense que la meilleure façon de réussir est sa manière.

Il a conclu: «Dans le vestiaire, il nous fait toujours savoir si nous ne faisons pas ce qu’il attend de nous. Mais il ne peut pas faire grand-chose une fois sur le terrain. Ensuite, c’est à nous.

«Ole ne peut pas tout faire pour nous préparer, mais une fois que le coup de sifflet retentit, c’est à nous de prouver que nous méritons d’être des joueurs de Manchester United.

“Nous sommes tous ici parce que le manager croit en nous et il est décevant qu’il y ait eu des moments cette saison où nous l’avons laissé tomber, nous-mêmes et les fans de United. Nous savons que nous sommes bien meilleurs que nos résultats ne le suggèrent.

“La bonne chose est que nous avons encore beaucoup de choses à jouer, avec les quatre et deux meilleures coupes, donc nous avons le temps de rectifier les choses. Jouer à Chelsea est un bon point de départ. »

