Arsenal nomme un ancien milieu de terrain comme nouveau manager après le rôle de Man City sous Pep Guardiola

Mikel Arteta a achevé son retour à Arsenal en devenant leur nouveau manager, a annoncé le club de Premier League.

Arteta, 37 ans, vient de Manchester City après avoir passé trois ans et demi au sein de l'équipe d'entraîneurs de Pep Guardiola, aidant le club Etihad Stadium à remporter deux titres de Premier League, deux Coupes Carabao et la FA Cup.

Il a signé un contrat de trois ans et demi avec Arsenal et est associé aux Gunners pour la première fois depuis sa retraite en tant que joueur en 2016.

. ou concédants de licence

Arsenal a beaucoup risqué en nommant Arteta, qui n'a pas fait ses preuves, comme nouveau directeur

"C'est un immense honneur", a déclaré Arteta.

«Arsenal est l'un des plus grands clubs du monde. Nous devons être en compétition pour les meilleurs trophées du jeu et cela m’a été très clairement expliqué lors de mes discussions avec Stan et Josh Kroenke, ainsi que les seniors du club.

«Nous savons tous qu'il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, mais je suis convaincu que nous le ferons. Je suis assez réaliste pour savoir que cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais l'équipe actuelle a beaucoup de talent et il y a un grand réservoir de jeunes joueurs venant de l'académie. "

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires en direct à venir sur notre réseau cette semaine …

Everton vs Arsenal (samedi, 12h30) – talkSPORT

Aston Villa vs Southampton (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Cardiff vs Preston (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Manchester City vs Leicester (samedi, 17h30) – TalkSPORT

Sheffield Wednesday vs Bristol City (dimanche, 12h) – talkSPORT 2

Peu de temps avant l'annonce de l'accord, Guardiola lui a souhaité bonne chance.

"Quand vous avez un rêve, vous ne pouvez pas l'arrêter", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match. «Arsenal a joué un rôle important dans la carrière de Mikel. L'une des meilleures équipes d'Angleterre.

«Nous lui souhaitons tout le meilleur. Je suis quasiment sûr qu'il fera un excellent travail. »

Arteta a passé cinq ans sur les livres d'Arsenal, rejoignant Everton en 2011 et continuant à faire 149 apparitions pour les Londoniens du nord.

Il a été nommé capitaine du club par Arsene Wenger tout au long du règne du légendaire manager et a aidé les Gunners à remporter deux FA Cups et deux Community Shields avant de prendre sa retraite.

Le premier match d'Arteta en tant que manager d'Arsenal aura lieu samedi midi alors qu'il emmène son équipe dans un autre de ses anciens clubs, Everton, bien qu'il commence officiellement à travailler dimanche, alors que son personnel d'entraîneurs n'a pas encore été révélé, a indiqué le club.

Le directeur du football, Raul Sanllehi, a déclaré: «Nous avons rencontré plusieurs candidats de haut niveau et Mikel s'est distingué pour chacun d'entre nous comme la personne parfaite pour nous.

Mikel comprend Arsenal Football Club et ce que cela signifie pour nos fans du monde entier. Nous sommes impatients de le voir se mettre au travail et de tirer le meilleur parti de notre équipe alors que nous travaillons pour remettre notre saison sur les rails. »

Josh Kroenke, s'exprimant au nom du propriétaire Stan, s'est réjoui d'avoir enfin un patron permanent, tandis que lui et Sanllehi ont salué le travail accompli par le patron intérimaire.

«Je tiens également à remercier Freddie Ljungberg de nous avoir guidés avec talent au cours des trois dernières semaines. Il est intervenu à court préavis et nous a aidés à traverser cette période difficile avec beaucoup de professionnalisme », a déclaré Kroenke dans un communiqué publié sur le site Internet du club.

Le match complet vous sera présenté exclusivement LIVE sur talkSPORT dans le cadre de notre brillante couverture GameDay.

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons TROIS commentaires de Premier League en direct sur notre réseau, y compris Everton vs Arsenal à 12h30!

. (tagsToTranslate) arsenal (t) premier league (t) man city (t) mikel arteta (t) mikel arteta arsenal (t) mikel arteta manager (t) mikel arteta tactics (t) arsenal news (t) arsenal manager