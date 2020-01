Arsenal «pas intéressé» par le transfert de John Stones malgré le fait que le défenseur de Man City soit un joueur que Mikel Arteta «aime vraiment»

Mikel Arteta a nié qu’Arsenal soit intéressé par la signature du défenseur central de Man City, John Stones.

Les Gunners avaient été liés à un choc pour l’international anglais, qui avait été signé par les champions actuels de la Premier League dans le cadre d’un contrat de 50 millions de livres sterling en 2016, plus tôt cette semaine.

Arsenal a besoin d’un défenseur central supplémentaire après avoir perdu Calum Chambers pour le reste de la saison avec une blessure au genou.

John Stones a été lié à un déménagement à Arsenal – mais Arteta a nié qu’un accord se produise

Arteta a déclaré à talkSPORT: «John est un joueur que j’aimais beaucoup et nous l’avons suivi avant de le signer quand j’étais à City et j’ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années et je le connais bien.

“Évidemment, quand je regarde les défenseurs centraux, il a beaucoup d’attributs que j’aime d’un joueur, mais nous ne nous intéressons pas à lui.”

S’adressant à talkSPORT avant le match d’Arsenal avec Sheffield United samedi – qui est en direct sur talkSPORT – Arteta a également discuté de la forme d’Alexandre Lacazette.

L’attaquant a maintenant disputé six matchs sans but et n’en a que six à son actif toute la saison.

Alexandre Lacazette n’a pas marqué depuis six matchs pour Arsenal

«C’est une préoccupation pour moi s’il s’en préoccupe», a ajouté Arteta. «En ce qui concerne ses performances, je suis vraiment content de lui et de la façon dont il contribue à l’équipe, je suis vraiment content.

“Il se fixe des objectifs pour le reste, il crée des situations pour le reste de ses coéquipiers, son travail sans possession a été phénoménal …

«Ge a raté des occasions dans ces matchs où il aurait pu mettre quatre ou cinq buts ensemble facilement.

«C’est pour lui un peu étrange, mais vous avez ces hauts et ces bas. Je suis vraiment content de lui et il va toujours être un joueur très important pour nous.

«Vous pouvez l’aider, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui donner confiance mais cette balle doit finir dans le filet. C’est le meilleur remède pour les grévistes.

«Ce que nous devons faire, c’est essayer de mettre Laca dans des positions où il peut avoir autant d’occasions de le faire que possible dans un match.»

Arteta a également discuté d’autres sujets avant le match, et voici le meilleur de ce qu’il a dit…

Mise à jour des blessures

«Les médecins continuent de l’évaluer [Sead Kolasinac]. Hier, il a eu une séance normale, mais il a éprouvé une certaine gêne.

“Il [Lucas Torreira] formé hier mais pas toujours à 100%. C’était quelque chose lié à sa hanche, mais c’est un garçon dur et j’espère qu’il sera disponible. “

Sur la suspension de Pierre-Emerick Aubameyang

“Il a été confirmé qu’il sera suspendu pour trois matches. C’est une grande honte car nous connaissons ses intentions mais nous devons l’accepter.

«Il a été très déçu après le match. Il a été superbe sous moi, travaillant dur, marquant des buts et il est probablement notre joueur le plus important.

«J’espère que nous pourrons mieux jouer et gagner les matchs. Les joueurs doivent intensifier. Il est temps de parler sur le terrain et s’ils montrent qu’ils sont aussi bons ou meilleurs que lui, ils ont une chance. “

Aubameyang a reçu un carton rouge contre Crystal Palace

Sur le manager de Sheffield United Chris Wilder

«Le travail qu’il a accompli est phénoménal. Ce que j’aime chez un manager, c’est quand je vois que son équipe est une vraie équipe et c’est très clair ce qu’il essaie de faire.

“Je suis un grand admirateur.”

