Arsenal «se fait vacciner» contre le coronavirus

La psychose générée par le nombre croissant d’infections à coronavirus en Europe a également atteint Arsenal L’équipe Gunner ne veut plus de dégoût après la récente élimination en Ligue Europa contre Olympiakos et a décidé de se protéger contre une éventuelle contagion du coronavirus par la presse. Ce samedi, les journalistes devront répondre à une série de questions pour analyser s’ils sont des porteurs potentiels du virus et dans ce cas, il leur sera interdit de participer à la conférence de presse de Mikel Arteta lors de la précédente réunion avant le Portsmouth de la FA Cup.

“Avez-vous voyagé dans une zone affectée par le coronavirus ces dernières semaines?”, “Avez-vous été en contact étroit avec un cas confirmé de coronavirus?”, “Avez-vous des symptômes tels que toux, essoufflement, mal de gorge, fièvre ou autres symptômes pseudo-grippaux?.. Telles sont les questions auxquelles doivent répondre les journalistes qui viennent couvrir la conférence de presse de Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, en pré-match contre Portsmouth en FA Cup, selon le journal The Sun.

En cas d’au moins une réponse affirmative, ils ne pourront pas accéder à la conférence de presse. «Si vous avez répondu oui à l’une des questions ci-dessus, Vous ne serez pas autorisé à entrer dans le club de football d’Arsenal », Ils l’avertissent. Telle est la mesure prise par Arsenal pour éviter toute concentration éventuelle de coronavirus sur l’équipe d’artilleurs. «Si un membre du personnel de l’Arsenal FC a des raisons de s’inquiéter de tout ce qui précède, il peut vous être demandé de quitter les lieux immédiatement », prévient également la déclaration.

Valence est également protégée

Arsenal n’est pas le seul club à avoir pris des mesures pour se protéger d’éventuelles infections à coronavirus. Valence a annoncé ce matin que tout type d’activité publique non sportive comme les conférences de presse, les formations ou les apparitions ultérieures sera suspendu. La mesure survient après avoir connu le cas du journaliste Kike Mateu, positif dans le coronavirus, après être allé à Milan pour couvrir le match de Ligue des champions entre Atalanta et l’ensemble du che.