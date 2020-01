Arsenal signera le défenseur de Southampton Cedric Soares … mais il ne peut pas jouer pendant deux semaines en raison d’une blessure

Arsenal devrait faire du défenseur de Southampton Cedric Soares sa deuxième signature de la fenêtre de janvier – mais il y a un hic.

Soares, le latéral arrière du Portugal, arrivera aux Emirats mais se dirigera immédiatement vers la table de traitement, car il est blessé, ce qui le maintiendra sur la touche jusqu’au milieu du mois prochain.

Soares devrait rejoindre Arsenal avant la date limite

Selon Sky Sports, un accord de prêt a été conclu entre Arsenal et Saints for Soares pour rejoindre les Gunners jusqu’à la fin de la saison. Il deviendra alors agent libre à l’expiration de son contrat de Southampton.

Mikel Arteta a fait une priorité de recruter des recrues défensives ce mois-ci, car son équipe a été frappée par une série de blessures dans la ligne de fond.

Calum Chambers, Kieran Tierney, Sead Kolasinac et Shkodran Mustafi sont tous actuellement hors service en raison de divers problèmes, et Arteta a recruté le défenseur central de Flamengo, Pablo Mari, prêté plus tôt cette semaine comme sa première signature en tant que patron d’Arsenal.

Cet accord comprend la possibilité de signer Mari de façon permanente à la fin de la saison si les Gunners le souhaitent.

Et Soares semble prêt à suivre Mari par la porte d’entrée avant la date limite de transfert de vendredi.

Southampton est prêt à laisser partir le vainqueur de l’Euro 2016 ce mois-ci car il a récemment confirmé la signature du prêt de Kyle Walker-Peters, et l’arrière latéral de Tottenham rivalisera avec Yan Valery pendant quelques minutes à St Mary’s.

Cependant, Soares ne devrait pas être en forme avant le 15 février en raison d’une blessure au ligament au genou. La semaine dernière, il a été confirmé inactif pendant au moins trois semaines, ce qui signifie qu’il lui reste maintenant quinze jours avant de retourner sur le terrain.

S’il revenait à la date prévue, Soares pourrait faire ses débuts avec les Gunners contre Newcastle le 16 février, bien qu’Arteta ne risque pas de jeter l’arrière droit directement dans le mélange si tôt après s’être remis d’une blessure.

Il pourrait plutôt représenter Arsenal pour la première fois quatre jours plus tard, lorsque les Londoniens du nord se rendront à l’Olympiacos en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

