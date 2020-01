Arsenal transfer news LIVE: Les artilleurs combattent Tottenham pour Aarons, le défenseur de Leipzig recherché contre Boateng, Aubameyang

Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles d’Arsenal avec la fenêtre de transfert maintenant ouverte…

“Roberto Firmino a-t-il signé pour Arsenal?” – Le rythme de travail de Pierre-Emerick Aubameyang contre Manchester United étonne Tony Cascarino

Arsenal pourrait dépenser en janvier alors que les pires craintes concernant Chambers se confirmeront et que Tierney est encore loin

Mikel Arteta salue le «formidable» Granit Xhaka et révèle qu’il veut RESTER à Arsenal

“Les Emirats n’ont pas été comme ça depuis des années – ça m’a envoyé la chair de poule” – Lee Dixon sur Arsenal 2-0 Man United

Mikel Arteta confirme sa rencontre avec Eddie Nketiah au sujet du prochain déménagement après la fin du prêt de Leeds United

David Luiz admet que les joueurs d’Arsenal ne sont pas encore «physiquement prêts», mais dit que de grandes choses arrivent

L’ancien scout d’Arsenal, Glen Kamara, a sorti six fois la star des Rangers en 2017

.