Arsenal vise l’as des Loups Jota et Man United «devant Liverpool» en course pour la star de la Bundesliga, Ziyech demande à Chelsea de signer avec son coéquipier de l’Ajax

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de samedi et en ligne…

Le président de la FA, Greg Clarke, a déclaré à la Premier League qu’il ne pensait pas qu’il soit possible de terminer la compétition de cette saison. (Les temps)

Cependant, il existe des “plans” pour couronner les champions de Liverpool en Premier League et offrir une promotion à Leeds et West Brom, même si la crise des coronavirus entraîne l’abandon de la saison – HISTOIRE COMPLÈTE

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, ne donnera PAS de congé supplémentaire à son équipe pendant la pause imposée par le coronavirus. (Courrier quotidien)

Tottenham et West Ham sont sous pression pour terminer leurs matchs à domicile avant l’été, avec plusieurs événements déjà réservés dans leurs stades. (Daily Mirror)

Arsenal prévoit de déménager l’été pour l’attaquant des Wolves Diogo Jota. L’international portugais de 23 ans a été en forme cette saison avec 15 buts et six passes décisives. (Courrier quotidien)

Diogo Jota a été brillant pour les Wolves cette saison et ajouterait plus de puissance de feu et de créativité à la ligne de front d’Arsenal

La Juventus envisage de signer pour Paul Pogba, avec le Français de 21 ans Houssem Aouar de Lyon sur leur liste de personnes recherchées. (Calciomercato)

Manchester United devance Liverpool dans la course au recrutement du milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria. L’as suisse de 23 ans est également suivi par l’Atletico Madrid et le Borussia Dortmund. (Sky Allemagne)

Manchester United a reçu un coup dur dans sa poursuite de Paulo Dybala après que la Juventus a intensifié ses pourparlers de renouvellement de contrat avec la star argentine. (Daily Star)

L’ailier de Chelsea, Hakim Ziyech, souhaite que son nouveau club signe également avec son coéquipier de l’Ajax Andre Onana. (Le soleil)

Chelsea est impatient de recruter le milieu de terrain anglais de Manchester United, Angel Gomes, 19 ans, lors d’un transfert gratuit à la fin de la saison. (Métro)

Les espoirs de Man United d’amener Dybala à Old Trafford ont subi un coup dur

La Lazio souhaite recruter l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud et le milieu de terrain de l’AC Milan Giacomo Bonaventura, qui deviendront tous deux agents libres à la fin de la saison. (Gazzetta dello Sport)

La Juventus fera une offre de 25 millions de livres sterling pour le défenseur latéral de Chelsea, Emerson Palmieri, cet été, une offre pour le joueur de 25 ans ayant été rejetée en janvier. (Daily Express)

Barcelone a accepté de signer l’attaquant argentin Lautaro Martinez de l’Inter Milan cet été et accordera au joueur de 22 ans un contrat de 16 millions de livres sterling par an. (Daily Star)

Burnley devra vendre un jour l’ailier anglais Dwight McNeil, concède le manager Sean Dyche, mais insiste sur le fait qu’ils ne subissent aucune pression pour vendre le joueur de 20 ans. (Daily Mirror)

Les stars hors contrat de Premier League – dont Willian de Chelsea, Adam Lallana de Liverpool et Jan Vertonghen de Tottenham – pourraient être laissées dans les limbes si la saison se termine après l’expiration de leurs accords le 30 juin après le retard du coronavirus. (Courrier quotidien)

