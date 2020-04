Arsène Wenger aurait dû offrir sa démission après la défaite d’Arsenal 8-2 contre Manchester United, déclare Adrian Durham

Adrian Durham pense qu’Arsène Wenger aurait dû offrir sa démission après la défaite d’Arsenal 8-2 contre Manchester United.

L’ancien patron des Gunners était sous une pression énorme après avoir supervisé l’une des pertes les plus lourdes du club en août 2011.

Arsene Wenger a cherché des idées sur la ligne de touche à Old Trafford

Un triplé de Wayne Rooney, un doublé d’Ashley Young et des buts de Danny Welbeck, Nani et Park Ji-sung ont clôturé une journée humiliante pour Wenger et Arsenal.

Les Gunners étaient en désordre à l’époque après avoir échoué à remplacer suffisamment Cesc Fabregas et Samir Nasri, qui avaient respectivement rejoint Barcelone et Man City.

Wenger a mis fin à son mandat de 22 ans en tant que patron d’Arsenal en 2018, mais une section de fans des Gunners a protesté dans une tentative de le forcer à sortir dans les dernières étapes de son séjour dans le nord de Londres.

Et l’animateur de talkSPORT Durham pense que la défaite 8-2 présente des preuves que le Français aurait dû partir plus tôt.

Il a déclaré à Drive: «Fin août 2011, Manchester United a battu Arsenal 8-2.

“Ce fut une partie unie qui comprenait [Phil] Jones, [Chris] Smalling, Jonny Evans, [Tom] Cleverley, Anderson, Welbeck et Young, qui ont marqué deux excellents buts par jour. Mais Arsène Wenger a supervisé cela.

Ce fut une journée humiliante pour Arsenal

“Ce n’est pas bon, ce n’est pas bon pour Arsenal Football Club de perdre [like] cette. Ma politique est que si vous perdez un match de cette ampleur, de ce score, vous devez au moins offrir votre démission.

“Avec ces deux joueurs vendus [Fabregas and Nasri], puis un mois plus tard, il perd 8-2 à Man United et les achats de panique sur le marché vers la fin de la fenêtre, n’était-ce pas un petit signe pour lui, “en fait peut-être qu’il est temps de passer à autre chose?”

“Ou” peut-être que ce club ne va pas dans la direction que je veux, les gens prennent des décisions qui ne me plaisent pas, alors peut-être qu’il est juste temps de l’appeler un jour? “

“Donc, quand nous parlons de lui pendant trop longtemps, c’est la preuve.”

Wenger a remporté trois titres de Premier League et sept Coupes FA pour Arsenal.

