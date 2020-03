Arturo López de los Diablos Rojos – .

LE JOUR MAYA

Oaxaca – 10 jours après que les membres des Red Devils ont dû arrêter le travail de pré-saison qu’ils faisaient à la Alfredo Harp Helú Baseball Academy à San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, les joueurs sont à la maison dans le cadre de la des mesures de prévention contre les imprévus causés par COVID-19 et en suivant les recommandations des autorités sanitaires nationales et internationales.

Après la suspension de la pré-saison, Arturo López, lanceur stellaire des Red Devils, a indiqué: «Je me sens bien, en prenant toutes les précautions et aussi impatient que tout cela se produise bientôt et nous pouvons revivre le baseball comme nous savons toujours comment faire et pour pouvoir en profiter avec les fans ».

Concernant la façon dont il reste en forme, López a mentionné: «Lorsque nous avons été envoyés chez nous, on nous a dit qu’un plan de travail nous serait envoyé pour le faire à la maison, et il a été, jusqu’à aujourd’hui, tous les jours pour le matin, on nous envoie tout ce que nous devons faire pour continuer à être actifs avec des exercices fonctionnels ici dans nos maisons et ainsi pouvoir continuer à activer notre corps ».

“Pour les fans, je peux vous dire qu’ensemble, nous sortirons de cela et que nous apprécierons bientôt à nouveau le jeu, mais bien que nous devions faire ce que nous devons faire en tant que personnes responsables et empêcher que cela n’atteigne des tragédies comme cela se produit dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne. que la vérité est très triste ».