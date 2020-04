Ascenso MX disparaît et Liga MX aura une Ligue de développement

Crédits: DEPOSITPHOTO / MEXSPORT

La disparition du MX Ascent dans le football mexicain, c’est un fait après le président de la ligue, Enrique Bonilla, informera que ce tournoi deviendra un développement pour les jeunes footballeurs pour les cinq prochaines années.

Ce nouveau format n’a pas encore été défini, cependant, il est prévu que dans les prochains mois, les changements et les équipes qui composeront cet événement seront annoncés, ce qui ne comprendra que la participation de joueurs plus jeunes que le 23 ans.

Il convient de rappeler que la plupart des clubs de la Ligue d’argent ont voté en faveur de la fin de la promotion et de la descente en échange du soutien financier des équipes de première division. Selon les informations de ESPN, Cruz Azul c’était l’une des escouades qui soutenait l’initiative de faire disparaître la deuxième division.

Les 8 votes en faveur du changement d’Ascenso MX:

Amérique

Atlas et Saints

Cd. Juárez

Morelia

Puebla

San Luis

Tijuana et Querétaro

Toluca – Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) 17 avril 2020

La décision prise par les dirigeants du football mexicain a été condamnée, car la plupart des joueurs l’ont manifesté à travers leurs réseaux sociaux.

