Asensio fait du Real Madrid champion du tournoi Ibai FIFA

Marco Asensio champion du premier s’est proclamé Challenge League, le tournoi FIFA organisé par Ibai Llanos avec des joueurs et clubs de première classe. Le joueur du Real Madrid a pris les blancs au sommet après avoir battu le Leganes avec autorité dans la grande finale. Aux commandes de l’équipe de pepinero était Aitor Ruibal, qui a disputé le premier match de la phase préliminaire et atteint la grande finale.

Les Baléares Il a été de loin le meilleur joueur du tournoi. En huitièmes de finale, ils ont battu Grenade 0-2, en quarts de finale de Villarreal de Morales par 1-5 et en demi-finale, ils ont battu Eibar et Edu Expósito avec un puissant 0-7.

Cependant, en plus de divertir les joueurs de football pendant l’accouchement, le plus important est qu’avec la célébration de ce tournoi plus de 140 919,26 euros ont été obtenus qui servira à soutenir l’UNICEF dans la lutte contre le coronavirus.