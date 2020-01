Ashleigh Barty fait l’éloge de “ l’agresseur ” Jennifer Brady après sa sortie tandis que Naomi Osaka survit à la peur

La saison 2020 d’Ashleigh Barty, n ° 1 mondiale, a connu un début de bégaiement alors qu’elle était stupéfaite par Jennifer Brady en deux sets au Brisbane International, mais Naomi Osaka s’est battue en trois sets.

La qualification Brady est entrée dans le match après une victoire bouleversée contre Maria Sharapova et elle a conservé cette forme au deuxième tour en battant Barty 6-4, 7-6 (7-4).

Barty n’était certainement pas à son meilleur, mais elle a préféré donner du crédit à son adversaire américain.

“Jen contrôlait le match”, a-t-elle déclaré. «Elle était au centre de la cour en tant qu’agresseur et je pense que vous devez rendre hommage là où c’est dû. Jen est, oui, elle est arrivée en qualification, mais elle a un classement bien supérieur, je pense, à ce que beaucoup de gens lui attribuent.

«Et j’ai frappé avec elle plus tôt dans la semaine et nous avons eu une excellente séance d’entraînement. Et oui, elle a également apporté quelques changements à son équipe et je pense que cela lui a apporté un meilleur standard. Elle joue au tennis exceptionnel, donc je ne peux certainement pas lui enlever ça. Elle a joué un grand match aujourd’hui et méritait de gagner. »

Brady affrontera Petra Kvitova, double vainqueur de Wimbledon, en quart de finale après que la Tchèque eut battu Liudmila Samsonova 6-3, 6-2.

La double gagnante du Grand Chelem et championne en titre de l’Open d’Australie Osaka n’a pas non plus tout réussi, mais elle est venue d’un set down pour battre Sofia Kenin 6-7 (3-7), 6-3, 6-1 .

Le service de la troisième tête de série était en forme puisqu’elle a servi 18 as et a touché 42 gagnants.

“Je servais très bien tout au long du match, donc j’en suis très heureuse”, a-t-elle déclaré.

«Depuis que j’avais ce truc [the injury that forced her to withdraw from the WTA Finals in October] Je n’ai pas vraiment pratiqué mon service, donc je pense que chaque service que je sers devrait compter – et ça marche très bien. “

La prochaine étape est Kiki Bertens après que la Néerlandaise, sixième tête de série, a battu Anett Kontaveit 6-3, 2-6, 7-5.

La deuxième tête de série et championne en titre Karolina Pliskova a surmonté un revers de deuxième set pour battre le joker Ajla Tomljanovic 6-4, 6-7 (5-7), 6-1.

