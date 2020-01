Ashley Westwood écrase le vainqueur tardif alors que Burnley se défend par derrière pour réclamer trois points inestimables contre Leicester

Burnley a riposté d’un but pour remporter une victoire 2-1 contre Leicester pour sa première victoire en cinq matches de Premier League.

Les hommes de Sean Dyche semblaient prêts pour une cinquième défaite consécutive en championnat après que Harvey Barnes, né à Burnley, ait récompensé les premiers efforts de Leicester à la 34e minute, les Foxes étant bien en tête.

Westwood a écrasé le vainqueur alors que Burnley a battu Leicester

Chris Wood a atteint le niveau de Burnley au début de la seconde moitié, mais ils avaient besoin de Pope pour sauver la pénalité de Vardy à la 68e minute avant que Westwood ne frappe le vainqueur à 11 minutes de temps.

La première victoire de Burnley en championnat depuis le 21 décembre les a éloignés de cinq points de la zone de largage, tandis que Leicester a raté la chance de passer au niveau supérieur avec Manchester City, deuxième.

Rares étaient ceux qui auraient prédit la fin de l’héroïsme de Burnley au cours d’une première mi-temps au cours de laquelle ils semblaient meilleurs dans pratiquement tous les départements.

Les visiteurs, piqués par la défaite à domicile de la semaine dernière contre Southampton, semblaient plus nets et plus rapides, menaçant toujours de se placer derrière la défense de Burnley avec la direction de Barnes et Vardy.

Vardy a contourné Pope à la 13e minute, mais avec l’angle contre lui, il a tiré le ballon vers James Maddison qui ne pouvait pas le contrôler.

En revanche, Burnley était plein d’engagement, mais semblait désespérément à court d’idées pour l’avenir.

Les hommes de Rodgers ne tirent pas sur tous les cylindres comme ils l’étaient plus tôt cette saison

Il y a eu des grognements dans les tribunes lorsque Jeff Hendrick a battu Christian Fuchs de manière impressionnante pour créer de l’espace, pour ensuite s’attarder sur le ballon jusqu’à ce que les défenseurs de Leicester récupèrent leur terrain.

D’innombrables balles ont été pompées dans Wood et Jay Rodriguez – ce dernier a été rétabli après la maladie – mais Jonny Evans et Caglar Soyuncu ont bien organisé la paire avant, tandis que Dwight McNeil a traîné d’une aile à l’autre mais a eu du mal à monter sur le ballon .

À la demi-heure, Rodriguez s’avança à grands pas mais n’aimait pas le look des options à sa gauche et à sa droite et tira à la place sur Kasper Schmeichel au son de plus de gémissements des tribunes.

Quelques instants plus tard, Leicester menait. Burnley faisait appel à une faute lorsque Dennis Praet a glissé sur Jack Cork mais Barnes n’a pas hésité en ramassant le ballon et en sautant en avant avant de tirer devant Pope.

Wood passa le niveau de l’équipe locale dix minutes après la pause

Ayant vu Ayoze Perez se diriger juste au-dessus du temps d’arrêt de la première mi-temps, les visiteurs ont entamé la deuxième mi-temps avec leur meilleur coup du jeu alors que Maddison et Barnes se sont combinés pour jouer à Praet, qui a vu son tir de balayage bien sauvé par un pape plongeur.

Mais Burnley a rapidement répondu avec sa meilleure chance car Charlie Taylor a envoyé un centre profond de la gauche et Wood a dépassé Fuchs mais s’est dirigé.

C’était une chance rare de jouer en plein air et il n’est pas surprenant que lorsque Burnley a nivelé à la 56e minute, il s’agissait d’un coup franc.

Ben Mee s’est élevé le plus haut pour atteindre un corner au deuxième poteau et bien que Schmeichel ait bloqué ses efforts, il est tombé pour Wood de rentrer à la maison à bout portant.

. ou concédants de licence

Dyche sera un homme très soulagé après la victoire

Barnes et Maddison ont tous deux tiré droit sur Pope pour Leicester alors que les Foxes avançaient, et l’équipe de Brendan Rodgers a eu la chance parfaite de revenir devant lorsque Mee a commis une faute sur Maddison dans la région, seulement pour voir Pope sauver la pénalité de Vardy.

Le pape a encore nié Vardy à la 78e minute après avoir exécuté une passe nette du remplaçant Kelechi Iheanacho, et Burnley a complété le revirement quelques instants plus tard.

Un jeu soigné a créé un espace pour Taylor sur la gauche, et bien que son centre ait été bloqué, le ballon est tombé pour Westwood qui a percé le ballon au-delà de Schmeichel.

