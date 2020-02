Ashley Young dit “ça ne va pas mieux” que l’Inter remporte le derby de Milan, avec Lukaku se sachant “nouveau roi en ville”

Ashley Young dit qu’aider l’Inter à venir par derrière pour remporter son derby de Milan est l’un des plus grands moments de sa carrière.

Young, l’ancien joueur anglais de 34 ans, a rejoint l’Inter le mois dernier depuis Manchester United pour rejoindre un certain nombre d’autres anciens joueurs de Premier League de l’équipe d’Antonio Conte.

L’Inter se bat pour le championnat de Serie A, et sa défaite de retour à Milan dimanche les a placés en tête de la division à la différence de buts après la défaite de la Juventus contre Vérone la veille.

La superbe saison de l’Inter s’est poursuivie avec une brillante victoire en derby dimanche

Milan est entré dans la mi-temps à San Siro deux buts après le but d’Ante Rebic et Zlatan Ibrahimovic, mais Marcelo Brozovic et Matias Vecino ont tous deux marqué pour rétablir la parité peu de temps après le redémarrage

Stefan de Vrij a ensuite viré l’Inter devant avec 20 minutes à jouer, et Romelu Lukaku a ajouté une cerise sur le gâteau avec son 17e but de la saison dans le temps additionnel.

Il y a eu des célébrations folles au coup de sifflet à plein temps, et Lukaku a partagé une photo de lui sur le terrain de San Siro avec la légende: “Il y a un nouveau roi en ville”.

Cela semblait être un jibe à l’icône Ibrahimovic de Rossoneri, dont le retour à Milan en décembre a été accueilli par de nombreux commentaires sur le retour du roi.

Young a également apprécié les festivités d’après-match et a déclaré à talkSPORT lundi que les célébrations ont montré à quel point la victoire était importante.

“Je pense que c’était une sensation incroyable”, a déclaré Young à Jim White. “Vous pouvez voir la façon dont nous avons célébré après le match a montré le caractère et la force que nous avons.

«Descendre 2-0 dans un derby comme celui-là, puis revenir et gagner, cela montre notre caractère.

«Ce fut une expérience incroyable.

Young a connu une carrière assez réussie en Angleterre, remportant des trophées avec Watford et Manchester United, mais il insiste sur le fait que le match de dimanche est là-haut avec les meilleurs moments de toute sa carrière.

“C’est définitivement [up there]», A ajouté l’ancien ex-Angleterre. «Je suis venu ici pour jouer au football et gagner des matchs, et quand vous venez gagner le derby de Milan comme nous l’avons fait, c’est juste une sensation incroyable.

“Je ne pense pas que ça va mieux que ça.”

Le joueur de 34 ans a presque terminé son premier mois complet en Italie depuis son transfert de Man United, mais comment est la vie sur le continent?

“Ce n’est pas étrange du tout”, a conclu Young. «Je voulais un nouveau défi et j’ai un nouveau défi et j’aime chaque minute de mon temps ici.

“Et, comme je l’ai dit, hier, c’était un sentiment incroyable et je suis ravi que nous ayons obtenu les trois points.”

