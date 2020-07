Ashok Amritraj travaille sur un film sur la vie de la légende du tennis Arthur Ashe

Un film sur la vie de la légende du tennis Arthur Ashe, qui a été le premier joueur de tennis noir à remporter l’US Open, l’Open d’Australie et Wimbledon, est en cours d’élaboration et devrait sortir d’ici la fin de l’année prochaine.

Selon The Telegraph India, Ashok Amritraj, président du groupe Hyde Park Entertainment, a annoncé le projet.

La veuve d’Ashe, Jeanne, est productrice exécutive. Le scénario est écrit par le gagnant de l’Oscar Kevin Willmott, et Warner Music est un partenaire. Parlant du film, Amritraj dit que le casting n’a pas encore été décidé et que le film sera une histoire de guérison dans le monde actuel qui divise.

« Il y a une demi-douzaine d’acteurs auxquels je peux penser qui seraient incroyables pour le rôle – quelqu’un dans la mi-vingtaine. Je l’ai joué au milieu des années 70 lors d’un événement WCT (World Championship Tennis) à St Louis, Missouri. Et nous avait un bon match – il a gagné.

Inutile de dire que 1968 a été une année très charnière pour Ashe lorsqu’il a remporté l’US Open, car cela faisait suite aux assassinats de Robert Kennedy et Martin Luther King Jr, ainsi qu’à la guerre anti-Vietnam et aux manifestations contre les droits civiques. On m’a présenté beaucoup de films de tennis au fil des ans et rien n’a jamais frappé mon imagination.

Ce fut celui qui m’a toujours intrigué. Beaucoup de gens ont essayé de faire l’histoire d’Ashe parce qu’elle est à la fois inspirante et ambitieuse. En ce moment dans un monde qui divise, c’est vraiment une histoire de guérison. C’est quelqu’un que vous comparez à un personnage de type Obama ».

Arthur Ashe a été le premier joueur noir sélectionné dans l’équipe de Coupe Davis des États-Unis et le seul homme noir à avoir remporté le titre en simple à Wimbledon, à l’US Open et à l’Open d’Australie. Dans le classement mondial ATP, il a culminé à Non.

2 en mai 1976. Au début des années 80, Ashe aurait contracté le VIH à la suite d’une transfusion sanguine qu’il a reçue lors d’un pontage cardiaque. Ashe a annoncé publiquement sa maladie en avril 1992 et a commencé à travailler pour éduquer les autres sur le VIH et le SIDA.

Il a fondé la Fondation Arthur Ashe pour la défaite du sida et l’Institut Arthur Ashe pour la santé urbaine avant sa mort d’une pneumonie liée au sida à 49 ans le 6 février 1993. Le 20 juin 1993, Ashe a reçu à titre posthume la Médaille présidentielle de Liberté du président américain Bill Clinton.