Assommer? Tyson Fury, Jon Jones, Jorge Masvidal et d’autres prédisent le résultat de Conor McGregor vs ‘Cowboy’ Cerrone combat à l’UFC 246

Conor McGregor fait son retour tant attendu à l’UFC ce samedi lorsqu’il affronte une légende vivante à Donald Cerrone à l’UFC 246.

Alors que McGregor est la plus grande star à avoir jamais honoré le sport, Cerrone est l’un des records de détention les plus réussis pour les arrivées, victoires et combats à l’UFC.

Les plus grands noms du MMA et de la boxe donnent leur prédiction pour McGregor vs Cerrone

Enfin, deux des meilleurs attaquants purs du sport vont se mélanger et beaucoup de combattants et d’experts ont réussi à faire de ce combat un “pick-em”.

Essentiellement, cela pourrait aller dans les deux sens. Mais, c’est un combat passionnant où un homme est presque certain d’être mis KO et il fera exceptionnellement bien au box-office.

En fait, McGregor estime qu’il gagnera près de 80 millions de dollars pour le combat.

Ci-dessous, talkSPORT.com examine les prédictions de certaines des meilleures personnalités du jeu de combat.

Jon Jones, champion des poids lourds légers de l’UFC

“Je suis vraiment heureux que” Cowboy “Cerrone, étant un combattant d’Albuquerque, ait une opportunité aussi énorme”, a déclaré Jones dans une récente interview avec BT Sport. “Cowboy” Cerrone et moi aurons toujours une certaine connexion, et je tire pour lui. En même temps, Conor McGregor, j’aime tout ce qu’il fait pour le sport. Un si grand homme d’affaires, et il a apporté tellement de sensibilisation à notre sport. Que le meilleur gagne.”

Tyson Fury choisit McGregor pour remporter l’événement principal à l’UFC 246

Tyson Fury, ancien champion de boxe poids lourd

«Oui, Conor McGregor va gagner. Dis-je par KO. Et je serai là pour voir ça arriver [at] ring, cages plutôt. “

Georges St. Pierre, ancien champion poids welter de l’UFC

«Si c’est un combat rapide, ce sera McGregor. Si c’est un long combat, ce sera Cerrone.

«Si Cerrone vient et essaie de lutter, parce qu’il a un très bon match au sol. C’est très sous-estimé. Je me suis entraîné avec lui auparavant et il a un bon démantèlement, il est très explosif pour le démontage. Peu de gens savent que parce qu’il ne l’utilise pas beaucoup – il l’a utilisé contre Patrick Cote – s’il le fait pour résister aux premières minutes, résister à la tempête et à la main gauche de McGregor, alors je pense qu’il peut l’obtenir.

“Cela dépend de ses outils, quelle est son approche? Je pense que s’il lutte au premier tour, il a de bonnes chances de gagner. Mais s’il essaie d’échanger et de faire du karaté avec McGregor, McGregor le taggera et l’assommera. Je me penche davantage vers McGregor. “

Tito Ortiz, Temple de la renommée de l’UFC et ancien champion des poids lourds légers

«Conor a eu un peu de temps libre et cela aide le corps à récupérer un peu plus alors que Cerrone a été dans de nombreux combats. C’est juste une de ces choses. J’espère juste que les deux gars ont fait un super show.

“J’aimerais voir Cerrone” Cowboy “lever la main mais j’aimerais voir Conor se battre. Je prends racine pour “Cowboy” sur celui-ci, juste pour Conor frapper ce vieil homme dans le tabouret de bar.

«Ce n’était pas respectueux, mec. Et le gars n’a été facturé que 1000 $ ou quelque chose comme ça. C’est de l’argent. Karma est une garce et il vous mord dans le cul à la fin de la journée. “

Masvidal a remporté la ceinture «BMF» à l’UFC 244 en battant Nate Diaz

Jorge Masvidal, poids welter UFC et vainqueur de la ceinture «BMF»

“Cela peut aller de plusieurs façons”, a déclaré Masvidal à ESPN. «Conor est super hors du bloc. Il est phénoménal dès le départ. «Cowboy» est un démarreur lent. Conor a une vitesse et un timing incroyables au début, une bonne puissance, donc je pense qu’il peut l’attraper tôt.

“Si ‘Cowboy’ sort pour attaquer comme il l’a fait dans le passé avec des attaquants décents et même de bons grapplers comme Rick Story, qu’il a réussi à éliminer et à créer beaucoup d’offenses comme ça … si ce ‘Cowboy’ sort, il peut mélanger les choses vraiment bien. Et puis il peut commencer à couler et à entrer dans son jeu de coups de pied hauts et de coups de poing et d’être rusé, comme une double menace pour Conor.

“Si [Cerrone] vient juste de se battre, je vois Conor gagner dans les deux premiers tours. “

Dan Hardy, ancien poids welter de l’UFC

“Je pense que Conor est à juste titre le favori pour celui-ci”, a déclaré Hardy à talkSPORT.

“Cowboy” est un excellent combattant mais le doute autour de lui vient de son démarrage lent et de sa résistance à une tempête précoce. S’il parvient au deuxième ou au troisième, c’est un combat beaucoup plus difficile à gagner pour Conor. Commencer rapidement peut être de la kryptonite de «Cowboy», et c’est le jeu de Conor. »

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

Joe Rogan, commentateur de l’UFC

S’exprimant sur son podcast, il a déclaré: «En les regardant combattre différentes personnes, il me semble que Conor McGregor a un avantage à pouvoir réduire la distance et un avantage de vitesse.

“‘ Cowboy ’, quand il est à son meilleur, est remarquablement bien arrondi – et plus bien arrondi que Conor. Je pense qu’il a beaucoup d’outils que les gens oublient. En particulier, ses mises au sol sont excellentes et il peut soumettre le f *** de vous.

«Il est méchant sur le dos et a de mauvais triangles. Si cela allait au sol, je peux voir Conor être soumis par un triangle mais ce que je ne peux pas voir si “Cowboy” est soumis par un triangle. Je ne pense pas que ce soit impossible, mais je ne le vois pas.

«Conor peut gagner par KO. Sa main gauche est un putain de piston et il est sournois. Il a des uppercuts désagréables et un instinct de tueur. Le combat d’Eddie Alvarez en est le meilleur exemple. Il l’a mis au courant et a fait croire qu’il n’avait rien à faire là-dedans. Conor McGregor gère la pression aussi bien que quiconque.

“S’il est le même gars qui a éliminé Dustin Poirier quand il était sauvage, Diego Brandao, Jose Aldo et Alvarez et décide qu’il veut faire savoir au monde qu’il peut encore le faire, nous pourrions certainement voir une résurgence.”

Kamaru Usman, champion poids welter de l’UFC

«Je vois beaucoup de gens radier‘ Cowboy ’juste parce qu’il en a gagné et perdu, mais‘ Cowboy ’est un combat très dangereux pour Conor.

“[McGregor] a sous-estimé un adversaire auparavant et il l’a payé. Je pense qu’il sous-estime «Cowboy»… Vous avez déjà vu quand vous allumez un feu sous «Cowboy» puis il va commencer… Je pense que c’est un bon combat, mais je m’attends à ce que «Cowboy» réponde. »

Kamaru Usman a battu Colby Covington pour conserver sa ceinture de poids welter à l’UFC 245

Colby Covington, poids welter UFC

“Je vais” Cowboy “. Je pense que Conor a encaissé … Soyons honnêtes, il ne pouvait même pas faire tomber un vieil homme d’un tabouret. Comment va-t-il éliminer “Cowboy”? “

Max Holloway, poids plume UFC

“Je suis surexcité. Je veux juste voir ce que Conor montre. J’espère qu’il garde son esprit droit, tout droit. Même dans sa vie personnelle, j’espère qu’il le comprendra et ira là-bas et prouvera au monde qu’il peut encore le faire. »

