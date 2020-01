Aston Villa battra Manchester United et Liverpool pour signer le premier jeune joueur anglais de Barcelone, Louie Barry

Le premier jeune joueur anglais de Barcelone, Louie Barry, devrait rejoindre Aston Villa pour 1,5 million d’euros ce mois-ci, selon des informations.

Barry, l’attaquant de 16 ans, a déménagé chez les géants de la Liga de West Brom l’été dernier, concluant un contrat de trois ans et rejoignant la célèbre académie La Masia.

Louie Barry a marqué 10 buts en cinq matchs pour les moins de 15 ans de l’Angleterre lors d’un tournoi en 2018

Cependant, il semble probable qu’il partira six mois plus tard, avec Manchester United et Liverpool désireux de capturer l’adolescent talentueux.

Mais selon ESPN, Villa est susceptible de gagner la course en raison des liens de Barry avec leur patron de l’académie Mark Harrison et du fait qu’il est un fan de Villa depuis toujours.

Barry a été le premier joueur anglais à être intégré à l’académie de Barcelone après avoir impressionné pour West Brom, qui a reçu une compensation de 235 000 £ pour le jeune.

Il aurait eu un examen médical au Paris Saint-Germain avant que les géants de la Liga n’interviennent à la dernière minute pour le convaincre de rejoindre les rangs de leur académie.

L’adolescent est autorisé à jouer pour l’Angleterre et la République d’Irlande et a représenté les deux nations au niveau international des jeunes.

