Aston Villa donne de la nourriture pour les associations caritatives sans-abri alors que le match à Chelsea est annulé en raison d’une pandémie de coronavirus

L’Aston Villa fera don de nourriture préparée pour le match de report de samedi de la Premier League à des associations caritatives sans-abri.

Tous les matchs de football professionnel en Angleterre et en Écosse ont été reportés au moins jusqu’au début avril en raison de l’épidémie de coronavirus.

.

Aston Villa devait jouer Chelsea à Villa Park samedi

Les préparatifs étaient déjà bien avancés pour les agencements qui auront lieu ce week-end – et Villa s’assure que la nourriture ne soit pas gaspillée.

Le club a tweeté: “850 employés ont préparé des déjeuners et des plats chauds pour le match reporté de demain.

Avec le tweet, ils ont posté une photo de plusieurs boîtes contenant des sacs de nourriture en papier et comment les organismes de bienfaisance peuvent entrer en contact avec eux.

L’équipe de Dean Smith devait affronter Chelsea à la quatrième place samedi avant le report du match.

. – .

L’Aston Villa de Dean Smith est 19e de la ligue

Ils sont deuxièmes à partir du bas de la Premier League et sont à deux points de la sécurité avec un match en main.

La décision de suspendre le football en Angleterre et en Écosse est intervenue après que Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi se soient révélés positifs pour COVID-19.

Un certain nombre d’autres personnes se sont également isolées après avoir signalé des symptômes compatibles avec le coronavirus.

La plupart des autres ligues d’Europe ont été suspendues ou se jouent à huis clos tandis que les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa la semaine prochaine ont été reportés.

Jamie O’Hara dit que les matchs de Premier League ne devraient pas être joués à huis clos en raison d’un coronavirus

Les matchs amicaux de l’Angleterre à Wembley contre l’Italie et le Danemark dans le courant du mois ont également été annulés.

Une déclaration conjointe a été publiée vendredi par divers organes directeurs en Angleterre au sujet du report.

Il se lisait: «La FA, la Premier League, l’EFL et la Barclays FA Super League féminine et le Championnat féminin FA ont collectivement accepté de reporter le match professionnel en Angleterre jusqu’au 3 avril au plus tôt.

«Cette action, qui sera constamment réexaminée, a été prise en raison du nombre croissant de clubs qui prennent des mesures pour isoler leurs joueurs et leur personnel à cause du virus COVID-19.

«Les reports incluent tous les matches du championnat, de la ligue un et de la ligue deux, ainsi que tous les matchs des académies et des équipes de jeunes.

«De plus, il est conseillé aux clubs de suspendre indéfiniment toutes les activités non essentielles qui incluent, mais sans s’y limiter, les apparitions des joueurs, les visites de terrain d’entraînement et les réunions de supporters.

“Alors que le conseil d’administration de l’EFL a continué à suivre les conseils et les orientations du gouvernement et de ses conseillers en santé, les nouveaux développements signifient qu’il est maintenant temps de mettre en œuvre des plans d’urgence du football en réponse à la crise.

«Une nouvelle mise à jour de ces plans sera donnée après une réunion du conseil d’administration de l’EFL la semaine prochaine.

“Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais l’EFL doit donner la priorité à la santé et au bien-être des joueurs, du personnel et des supporters tout en reconnaissant les efforts nationaux du gouvernement pour lutter contre cette épidémie.”

.