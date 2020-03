Aston Villa envisage de mettre fin au prêt de Danny Drinkwater après que son milieu de terrain de Chelsea, Jota HEADBUTTED, coéquipier Jota lors de l’entraînement au sol

La carrière de Danny Drinkwater devrait plonger dans une nouvelle crise, Aston Villa envisageant de réduire la période de prêt du milieu de terrain de Chelsea après une crise de terrain d’entraînement avec l’ailier Jota.

Le Daily Mail affirme que Drinkwater a donné un coup de tête à l’Espagnol lors d’un échange furieux entre les deux hommes à Bodymoor Heath mardi.

. – .

Danny Drinkwater pourrait voir son prêt à Aston Villa résilié

Aston Villa est en difficulté – les craintes de relégation de Jason Cundy pour Jack Grealish and Co.

Dean Smith aurait ensuite renvoyé l’ancien vainqueur de la Premier League chez lui, le joueur de 30 ans devant être condamné à une amende pour son rôle dans l’altercation.

Villa envisage toujours de mettre fin ou non au sort de Drinkwater à Villa Park à la suite de l’incident, qui s’est produit lors d’une session impliquant des joueurs qui n’étaient pas impliqués dans la défaite 4-0 de lundi à Leicester.

Drinkwater était l’un des milieux de terrain les plus recherchés en Angleterre après que les Foxes aient remporté le titre de haut vol avec sensation en mai 2016, gagnant ensuite 30 millions de livres sterling à Stamford Bridge un an plus tard.

Mais les choses n’auraient pas pu être bien pires pour Drinkwater depuis, Burnley mettant fin à son prêt d’une saison en janvier, le milieu de terrain n’ayant fait que deux apparitions en six mois.

précaution

Man City vs Arsenal éteints alors que les joueurs sont forcés de s’isoler, mais Brighton toujours

IMPLOSION

“ Les Spurs sont un gâchis, l’embauche de Mourinho a été une énorme erreur et tout dépend de Levy ”

probable

La FA pourrait autoriser des matchs à 15 heures à la télévision si un coronavirus empêche les fans d’assister aux matchs

SÛR

Roy Keane conteste l’affirmation de Micah Richards selon laquelle il “a fait irruption sur la scène” dans un échange amusant

s’enfuit

Man United a ignoré plus de 40 reportages sur la sensation du Bayern, selon un ex-scout

avertissement

“ Manchester United ne peut pas permettre 30 ans sans succès de haut vol comme Liverpool ”

TOUJOURS SUR

Liverpool peut encore établir un record de titre malgré le report du match de Man City contre le coronavirus

de grands projets

Machine à buts, vainqueur de la Coupe du monde et 60 millions de livres sterling parmi huit cibles de Man United

Drinkwater a également créé le mauvais type de gros titres hors du terrain lorsqu’il a été attaqué lors d’une soirée à Manchester en septembre.

Le dernier incident n’aurait pas pu survenir à un moment pire pour Dean Smith, dont la position est déjà de plus en plus surveillée après une lamentable forme.

Le Telegraph revendique une lourde défaite contre les poursuivants de Frank Lampard en Ligue des champions samedi soir pourrait entraîner la perte de son emploi.

L’équipe menacée de relégation a perdu ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et se classe 19e dans l’élite, à deux points des trois derniers, avec 10 matchs à jouer.

.