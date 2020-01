Aston Villa fait une offre de 4,2 millions de livres sterling pour signer l’ancien attaquant de Chelsea et Liverpool Daniel Sturridge avant la date limite de transfert

Aston Villa aurait soumis une offre alors qu’ils poursuivaient la signature de l’ancien attaquant de Chelsea et Liverpool, Daniel Sturridge.

Le joueur de 30 ans a été libéré par les Reds à la fin de la saison dernière après avoir marqué 67 buts en 160 matches.

Daniel Sturridge joue actuellement en Turquie, ayant rejoint Trabzonspor l’été dernier sur un transfert gratuit

Il a ensuite signé pour le club turc de Super Lig Trabzonspor et a marqué sept fois en 13 matchs.

Cependant, il était lié à un retour au football anglais plus tôt ce mois-ci, et il semble maintenant qu’Aston Villa fasse de réels efforts pour signer Sturridge.

Une offre de 4,2 millions de livres sterling pour Sturridge a été soumise par le club de Premier League, selon Fanatik, et Trabzonspor est prêt à conclure un accord pour retirer le gros salaire de l’attaquant de ses livres.

Le manager de la villa, Dean Smith, est désireux de renforcer ses options offensives pour le reste de la saison, après avoir perdu l’attaquant Wesley à cause d’une blessure.

Ils ont déjà signé Mbwana Samatta mais on pense que Villa est toujours à la recherche d’un autre avant-centre avant la fermeture du mercato de janvier à la fin de la semaine.

L’équipe de Smith est précairement placée en Premier League avec 14 matchs à jouer.

Ils sont 16e mais à seulement deux points de la zone de relégation avec West Ham, Bournemouth et Watford sur leurs talons.

Sturridge pourrait ajouter une expérience vitale en Premier League à l’équipe de Smith, avec 76 buts de haut vol à son nom à partir de sorts à Man City, Chelsea, Bolton et Liverpool.

