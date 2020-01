Aston Villa recrute l’ancien gardien de Liverpool Pepe Reina prêté par l’AC Milan

Aston Villa a confirmé la signature du prêt du gardien de l’AC Milan Pepe Reina jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur de 37 ans devrait combler le vide laissé par Tom Heaton, qui s’est blessé au genou en fin de saison lors d’une victoire de 2-1 à Burnley le jour du Nouvel An.

Pepe Reina a rejoint l’AC Milan en 2018

Reina cherchera à stimuler les espoirs de survie d’Aston Villa avec le club à un point de la sécurité après 22 matchs.

Le directeur de la villa, Dean Smith, a déclaré: «Nous avons réussi à trouver un joueur à Pepe qui possède une vaste expérience en Premier League.

«Au début de l’été, nous recherchions un gardien expérimenté et avons fait appel à Tom Heaton.

“Malheureusement, sa blessure l’a exclu pour le reste de la saison, mais Pepe correspond à nos critères non seulement en raison de son expérience, mais aussi en raison de ses qualités de leader.”

Reina, qui a regardé depuis les tribunes alors que Villa a concédé six buts lors d’une humiliante défaite contre Man City dimanche, a passé huit ans à Liverpool à partir de 2005.

Il a également eu des sorts avec Barcelone, Napoli et Bayern Munich.

L’ancien gardien de but espagnol a rejoint l’AC Milan en juillet 2018, fournissant un soutien au stoppeur de premier choix Gianluigi Donnarumma.

