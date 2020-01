Aston Villa signe un pari sur Chelsea jusqu’à la fin de la saison après le cauchemar de Burnley

Aston Villa a confirmé la signature de Danny Drinkwater prêté par Chelsea jusqu’à la fin de la saison.

Le milieu de terrain de 29 ans a passé la première moitié de la campagne en prêt à Burnley, mais est retourné à Stamford Bridge après une seule apparition en Premier League.

Danny Drinkwater a rejoint Aston Villa en prêt jusqu’à la fin de la saison! 🙌 # AVFC @eToro

– Aston Villa (@AVFCOfficial) 7 janvier 2020

C’était son seul match de haut niveau depuis la saison 2017/18, l’ancien patron de Chelsea Maurizio Sarri et maintenant Frank Lampard refusant de le choisir pour les Bleus.

Néanmoins, Villa a décidé de jouer avec l’ancien milieu de terrain de Leicester dans sa tentative de survivre à la relégation de la Premier League.

Les méchants seront privés du joueur vedette John McGinn pour les trois prochains mois et espèrent que Drinkwater pourra remplacer son influence créatrice.

.