Astros OF Josh Reddick dit que les fans ont menacé ses enfants

Les Astros de Houston sont devenus les ennemis de tout le monde du baseball après la découverte de leur schéma de vol de panneaux utilisé pendant la saison 2017 de la série mondiale de l’organisation, et bien que certains joueurs aient averti que les Astros pourraient faire face à des représailles au cours de la saison à venir, certains fans en colère traversent sans surprise le ligne et l’envoi de menaces aux joueurs impliqués dans le scandale.

Le lanceur d’athlétisme Mike Fiers, qui a agi en tant que dénonciateur et a fourni des détails sur le programme à l’Athletic en novembre, a déclaré cette semaine qu’il avait reçu des menaces de mort. Selon le voltigeur d’Astros Josh Reddick, qui a remporté un ring avec l’équipe en 2017, a déclaré vendredi que lui et d’autres joueurs d’Astros avaient également reçu des menaces, et qu’il s’inquiétait du fait que sa famille voyage avec lui tout au long de la saison.

Via ESPN:

«Vous voyez juste les premières choses dans votre boîte suggérée et elle dit simplement:« Je vais tuer votre famille. Je vais tuer tes enfants. Bla bla bla. C’est déprimant à lire parce que c’est au cours d’une partie de baseball. Cela ne vaut pas ce genre de mesure drastique. “

Plus tôt ce mois-ci, Carlos Correa a déclaré que Reddick était l’un des joueurs qui ne voulait pas entendre de poubelle pour indiquer les emplacements pendant la saison 2017, et que Reddick serait fou s’il l’entendait lors de ses frappes. Selon une étude approfondie des images de jeu réalisée par un fan, un total de 28 coups pourraient être entendus lors des frappes à domicile de Reddick au cours de la saison.

